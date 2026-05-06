3 захопливі фільми про моторошні катастрофи, які зняли на основі реальних подій

Якщо хочеться отримати по-справжньому яскраві емоції від перегляду фільму, зверніть увагу на стрічки, засновані на реальних подіях. Особливої уваги заслуговують фільми, що розповідають про моторошні катастрофи.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку стрічок із високими рейтингами, які мають саме такі сюжети. Серед них ви точно знайдете щось особливе для себе та поринете в історії, від яких мурашки по шкірі.

Які фільми про катастрофи зняли на основі реальних подій?

"Еверест"

"Еверест" – британсько-американський кінотрилер режисера Бальтасар Кормакур. Прем'єра стрічки відбулася у 2015 році. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про сходження на Еверест під керівництвом альпініста Роба Холла.

Однак у певний момент його мрія підкорити найвищу вершину світу перетворюється на боротьбу за виживання, і не всім вдається повернутися з цієї небезпечної експедиції. Стрічка отримала високі глядацькі оцінки – зокрема, 7,1 бала з 10 на IMDb.

"Загублений рейс"

Ще один фільм, заснований на реальних подіях, який вартий уваги, – "Загублений рейс". Його прем'єра відбулася у 2006 році. Стрічка відтворює події теракту 11 вересня 2001 року, зокрема історію літака рейсу 93 – одного з чотирьох пасажирських літаків, захоплених терористами.

Фільм також отримав високі глядацькі оцінки й відомий своєю напруженою атмосферою – це саме та історія, від якої буквально перехоплює подих.

"Вогнеборці"

У 2017 році відбулась прем'єра фільму "Вогнеборці". Стрічка розповідає про про реальні події і розповідає про групу пожежників, що гасила пожежу в Аризоні.

Головні ролі зіграли Джош Бролін, Майлз Теллер, Джефф Бріджес. Ця неймовірна особиста гарно ілюструє зміну людей як особисто, так і їхніх цілей та пріоритетів в житті.

Які ще фільми про катастрофи має побачити кожен?

Раніше ми також пропонували добірку інших фільмів-катастроф, заснованих на реальних подіях. Серед них варто відзначити такі стрічки:

"Неможливе" (2012),

"2012" (2009),

"Глибоководний горизонт" (2016).

Кожен із цих фільмів вражає по-своєму: одні – масштабними візуальними ефектами, інші – сильним сценарієм, акторським складом або реальними подіями, що лягли в основу сюжету. Утім, усі ці стрічки об'єднує спільна риса – вони пробирають до мурах і ще довго не відпускають після перегляду.