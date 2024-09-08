Не тільки "Бітлджюс": 3 культові фільми Тіма Бертона

Знаменитий режисер Тім Бертон створює особливі світи у своїх фільмах та серіалах. Його почерк впізнають одразу: це похмура готика, чорний гумор і фантастика.

У прокат вийшов новий фільм Тіма Бертона – "Бітлджюс Бітлджюс". На тлі цієї вибухової прем'єри Кіно 24 пропонує переглянути інші культові фільми режисера, який прославився своїм неповторним стилем.

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"Ед Вуд" (1994)

Чорно-білий біографічний фільм розповідає історію Еда Вуда – режисера, який прославився як один із найгірших кінематографістів усіх часів. Йому вдалося залишитися в історії кіно Голлівуду завдяки співпраці з зіркою фільмів жахів Бели Лугоші. Замість того, щоб висміювати його невдачі, Бертон показує Вуда як невиправного мрійника, який щиро вірив у свої твори.

"Ед Вуд": дивіться трейлер онлайн

Фільм показує, як важливо бути сильною творчою особистістю, мріяти та не здаватися.

"Едвард руки-ножиці" (1990)

Цей фільм став однією з найвідоміших робіт Тіма Бертона та заробив статус класики сучасного кіно. Трагікомедійна казка розповідає про Едварда – незвичного юнака з ножицями замість рук. Він потрапляє до міста та здобуває славу попри свою дивність. Але люди хочуть скористатися довірливістю Едварда задля своєї вигоди.

"Едвард Руки-ножиці": дивіться трейлер онлайн

Це зворушлива історія про кохання і пошук свого місця у світі.

"Бетмен" (1989)

Тім Бертон у своєму фільмі створив темного, готичного і серйозного Бетмена, що змінило сприйняття супергероїв. Сюжет розгортається у Ґотемі, де до 200-річчя мер хоче нарешті зробити місто безпечним. Журналіст Александр Нокс береться за справу про таємничого Бетмена, який самостійно бореться з кримінальним світом міста. Тепер на нього чекає протистояння з Джокером.

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн

Ця стрічка переосмислила образ Бетмена та стала чудовою розповіддю про боротьбу добра і зла.