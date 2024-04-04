Від наркотиків до світового визнання: 3 найкращі фільми з оскароносним Робертом Дауні-молодшим

Навіть попри гучні скандали, пов'язані з наркотичною залежністю, алкоголем та тюремним терміном, Дауні зумів взяти себе в руки й знову з'явився на екранах. Він підкорив світовий кінематограф, тому у День народження Роберта чудовою ідеєю буде дізнатися більше про його фільмографію.

Чи не усі проєкти, у яких знімався актор, отримують шалені відгуки від кінолюбів. У матеріалі Кіно 24 дивіться список стрічок з Робертом Дауні-молодшим, які точно варто переглянути усім прихильникам його творчості.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

Фільми з Робертом Дауні-молодшим

"Месники"

Рейтинг IMDb: 8.0

"Месники" – це фільм режисера Джосса Відона, знятий за мотивами однойменного коміксу від Marvel Comics про цю команду супергероїв.

Під командуванням Капітана Америки у війну з загарбником вступають Залізна Людина, Тор, Неймовірний Халк, Соколине Око і Чорна Вдова.

"Месники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шерлок Холмс"

Рейтинг IMDb: 7.9

Найбільш величний детектив в історії, Шерлок Холмс, разом зі своїм постійним супутником Ватсоном, стикаються з ворогом, що потребує великої фізичної та інтелектуальної майстерності, оскільки цей ворог представляє загрозу для всього Лондона.

"Шерлок Холмс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суддя"

Рейтинг IMDb: 7.8

Генрі Палмер – це поважний адвокат, який завжди доводить справи своїх клієнтів до кінця. Проте цей захист коштує далеко не дешево.

Коли його мати померла, він взяв відпустку і поїхав на похорони. Його рідне місто зустріло його зовсім непривітно. Батько Генрі, шанований міський суддя, підозрюється у вбивстві. Палмеру не залишається нічого іншого, як взяти ситуацію під свій контроль, але це буде непросто.

Літній Палмер – це жорстка і безкомпромісна людина. Щоб допомогти батькові, Генрі вирішує подолати свою гордість, бо справа обіцяє бути складною.

"Суддя": дивіться онлайн трейлер фільму

Насолоджуйтеся якісними фільмами з найкращими світовими акторами, серед яких видатний Роберт Дауні-молодший. Цього року актора відзначили премією Оскар за вражаючу роль другого плану у фільмі "Оппенгеймер", який, до речі, також абсолютно вартий вашої уваги!