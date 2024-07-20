"Тіні забутих предків" і не тільки: 3 фільми, які зняв видатний кінорежисер Сергій Параджанов

20 липня 1990 року помер видатний український та вірменський режисер Сергій Йосипович Параджанов. Після смерті його сестри стало відомо, що чоловік хворіє на рак легені. Творцю зробили операцію, однак хвороба все одно здолала.

Чи не найвідомішою роботою Сергія є фільм "Тіні забутих предків", який режисер зняв за повістю українського письменника Михайла Коцюбинського. Ще про декілька стрічок Параджанова розповість Кіно 24.

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"Тіні забутих предків" (1965)

Під час суперечки з сім'єю Гутенюків загинув голова родини Палійчуків. Все це на власні очі побачив його син Іван. Тоді хлопець познайомився з Марічкою, яка була донькою ворога. Спершу вони не поладили, однак потім змогли потоваришувати. Згодом Марічка та Іван зрозуміли, що кохають одне одного.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Колір граната" (1969)

У фільмі розповідається про життя вірменського поета Саят-Нови: його дитинство, юність, зрілість, старість та смерть. Головний герой виріс у монастирі, а потім втратив маму й тата. Згодом Саят-Нова почав служити царю Іраклію II та навіть сподобав його сестру. У фільмі детально показано життя відомого поета.

"Колір граната": дивіться онлайн трейлер фільму

"Легенда про Сурамську фортецю" (1985)

У фільмі розповідається про грузинських воїнів, які мужньо захищали свою країну. Аби не дати ворогам знищити Батьківщину, вони вирішили побудувати фортецю, однак вона постійно обвалювалася. Одного разу ворожка розповіла, що у стіни потрібно замурувати хлопця, щоб конструкція вистояла. Згодом сміливець знайшовся.

"Легенда про Сурамську фортецю": дивіться онлайн трейлер фільму

За життя Сергій Параджанов зняв багато фільмів, а "Тіні забутих предків" – особлива стрічка для українців. Сьогодні, у роковини його смерті, варто переглянути роботи відомого кінорежисера.