Якщо вам сподобалися "Бріджертони": 8 фільмів та серіалів, які має побачити кожен

Чимало людей закохалися у серіал "Бріджертони" та з нетерпінням очікують нового сезону. Якщо вашу увагу привертає елегантність, костюми та вишукана епохальна естетика, вам обов'язково варто звернути увагу на нашу наступну підбірку.

24 Канал підготував для вас список фільмів та серіалів, які точно сподобаються любителям красивих нарядів та минулої епохи.

Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

"Вікторія"

Сюжет серіалу розкриває ранні роки правління Вікторії, починаючи з моменту її сходження на престол у 1837 році: від перших невпевнених кроків примхливого підлітка, який не повністю розуміє свої обов'язки, до моменту шлюбу з принцом Альбертом.

"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Список містера Малкольма"

1818 рік. Містер Малкольм вважається найбажанішим холостяком Лондона. Він володіє списком, у якому визначені всі критерії його ідеальної дружини.

Коли Джулія дізнається, що вона не відповідає жодному критерію у списку містера Малкольма, вона розпочинає будувати план помсти.

"Список містера Малкольма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джентльмен Джек"

Серіал створено на основі біографії Енн Лістер, визнаної першою лесбійкою в історії Великої Британії. В центрі уваги сюжету – життя промисловиці 1830-х років Анни Лістер, а історія розгортається на основі подій та лесбійських відносин, які вона зафіксувала у своїх щоденниках, використовуючи коди.

"Джентльмен Джек": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Полдарк"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Росс Полдарк повертається додому з війни з надією на спокійне та щасливе життя в колі родини, але знаходить свою батьківську оселю під управлінням п'яних слуг після смерті батька. Разом з тим його наречена Елізабет вважає Росса загиблим і заручилася з його кузеном.

"Полдарк": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дікінсон"

Емілі Дікінсон народжена як бунтівниця. Задумавши стати відомою поетесою у світі, вона вперто переступає кордони, що ставлять перед нею суспільство та сім'я.

"Дікінсон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Белгравія"

Дія розгортається в Лондоні у 1800-х роках. Сім'я Тренчард опиняється в центрі оповіді, святкуючи плоди свого нового фінансового успіху на балу перед битвою при Ватерлоо, що стає початком серіалу. Поруч з "любовною інтригою, яка тривала десятиліття, повертаючись, переслідуючи їх і піддаючи загрозі щастя багатьох", розкриваються таємниці цього фатального балу.

"Белгравія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Марія-Антуанетта"

Яскрава та трагічна доля французької королеви Марії-Антуанетти завжди буде вражати та лякати нащадків. Безтурботне дитинство в родині батька, імператора Австрії. Ранній шлюб у віці 15 років зі спадкоємцем самого Людовика XV. Вступ на французький трон у 19 і повна безмежних розваг молодості серед розкоші Версаля. Але раптова і жахлива смерть змінить усе…

"Марія-Антуанетта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тюдори"

Життя представників декількох поколінь династії Тюдорів — період суперечливий в історії Англії, що охоплює як публічні, так і таємні аспекти. Цей період охоплює як процвітання, так і розорення, мудрість королів і деспотію тиранів, а також розкриває приховані сторони життя найвидатніших діячів того часу — Генріха VII, Генріха VIII, Марії I, Єлизавети I та багатьох інших.

"Тюдори": дивіться онлайн трейлер серіалу