Що подивитися з дітьми на канікулах: 6 фільмів та серіалів для всієї родини

У школах розпочалися зимові канікули, а це означає, що у дітей буде безліч вільного часу. Його можна провести не лише за іграми, але й за переглядом цікавих фільмів та серіалів.

Дні канікул – це не лише пригоди та відпочинок, але й теплі сімейні моменти. 24 Канал пропонує фільми та серіали, які подарують радість і дітям, і дорослим.

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"Чарлі та шоколадна фабрика"

Чарівний фільм Тіма Бертона за казкою Рональда Дала розповідає про ексцентричного власника фабрики Віллі Вонку. Бідний хлопчик Чарлі знаходить золотий квиток, що дає йому шанс відвідати таємничу шоколадну фабрику, де багато таємниць, несподіванок та магії.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн

"Готель для собак"

Це сімейна комедія про брата й сестру, які створюють з покинутого готелю прихисток для бездомних собак. Він стає місцем, де тварини зможуть відчути турботу та комфорт. Фільм наповнений теплом та гумором.

"Готель для собак": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Анімаційний фільм розповідає про робота на ім'я Роз, який опиняється на безлюдному острові після аварії на його кораблі. Робот повинен вижити у нових суворих умовах, а в цьому йому допомагають тварини на острові. Раптом Роз прив'язується до осиротілого гусеняти.

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн

"Гей, Арнольде"

Школяр Арнольд живе зі своїм дідусем Філом і бабусею Гертрудою у пансіоні. Серіал показує пригоди Арнольда та його друзів і мешканців пансіону.

"Гей, Арнольде": дивіться трейлер онлайн

"Фінеас і Ферб"

Це веселий серіал про двох зведених братів, які вигадують різноманітні речі та експериментують на канікулах, поки їхня сестра скаржиться на них батькам.

"Фінеас і Ферб": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди Паддінгтона"

Юне та добре ведмежа переїжджає до Лондона після того, як землетрус зруйнував його будинок. Він знаходить прихисток у новій сім'ї, звідки щодня пише листи тітоньці Люсі.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер онлайн