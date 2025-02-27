Не лише "Баффі – винищувачка вампірів": 3 найкращі фільми й серіали з Мішель Трахтенберг

Днями стало відомо, що у США померла відома акторка українського походження Мішель Трахтенберг. Вона пішла з життя у віці всього 39 років, і ця трагічна новина справила приголомшила її шанувальників по всьому світу.

Трахтенберг була відома своїми яскравими ролями у популярних фільмах і серіалах, а її талант неодноразово здобував схвальні відгуки критиків і глядачів. Ми зібрали для вас список найбільш відомих стрічок, які стали візитною карткою покійної акторки та зробили її популярною серед багатьох поколінь глядачів.

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Фільми та серіали з Мішель Трахтенберг

"Мислити, як злочинець"

Члени елітного підрозділу ФБР мають унікальну здатність дивитися на ситуацію з іншого боку: вони навчилися мислити, як злочинці, щоб передбачити їхні наступні кроки й зупинити злочин до того, як він буде скоєний. Щодня вони стикаються з найскладнішими та найнебезпечнішими справами, рятуючи десятки людських життів завдяки своєму досвіду та інтуїції.

"Мислити, як злочинець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Замість того, щоб лише ретельно вивчати докази на місці злочину, ці професіонали зосереджуються на розумінні мотивів, які рухають злочинцями. Вони занурюються в психологію злочину, намагаючись зрозуміти, чому і як конкретний злочинець скоїв це діло, що змусило його піти на такий вчинок. Важливіше за все для цих слідчих – виявити людські слабкості, темні думки й особисті переживання злочинця.

"Євротур"

За сюжетом, Скотт Томас вирішує завести собі друга по листуванню з Німеччини з досить практичної мети: він хоче отримати відмінну оцінку з німецької мови, і тому хтось під ім'ям Мік погоджується допомогти йому, перекладаючи домашні роботи. Проте незабаром Скотт дізнається, що Мік – це не чоловік, а чарівна блондинка, яка не проти познайомитися зі своїм американським другом наживо.

"Євротур": дивіться онлайн трейлер фільму

Після того як Скотт складає випускні іспити, він вирішує вирушити до Європи, щоб зустрітися з Мік. Він бере з собою кількох близьких друзів і разом з ними летить через Атлантику. Першою зупинкою стає Лондон, а далі їхній шлях пролягає через Париж і Амстердам, перш ніж вони нарешті дістануться до Берліна.

Їхня подорож обіцяє бути не лише веселою, але й сповненою пригод, непередбачуваних ситуацій та нових знайомств. Скотт, сповнений надії й тривоги, очікує цілу низку сюрпризів на шляху.

"Пліткарка"

Журнальні шпальти поступово стають рудиментом минулого. Тепер усе, що ми хочемо дізнатися, ми шукаємо в інтернеті. І в цьому новому світі "Нью-Йорк-Сіті" знайшов свою нову пристрасть – і її звуть "Пліткарка". Одержимість цією постаттю віртуального простору стала не просто трендом, а справжнім феноменом! Її ім'я стало символом секретів і таємниць, які раніше залишалися за межами публічного простору.



Серіал "Пліткарка" / Кадр із серіалу

Алкоголь, марихуана, розкішні брендові речі, секс у пентхаусах, нескінченні вечірки, прогулювання занять, зради та романтичні пригоди – все це, здається, стало буденністю для "золотої молоді" Манхеттена. Всі ці моменти тепер доступні не лише для обраних, а й для всіх, хто шукає сенсацій у мережі. Тепер навіть те, що неможливо приховати від камер і папараці, не сховається від "Пліткарки". Вона знає, що відбувається за закритими дверима, і не соромиться розповісти світові.

Інтернет-сторінка, де публікується вся ця правда про життя манхеттенської еліти, стала основним джерелом для тих, хто хоче дізнатися більше про всі ці часто сумнівні моменти з життя багатих і відомих. Кожен крок, кожна думка тепер можуть стати новими плітками.