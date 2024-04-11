Фаворити українців: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів, які дивляться на Netflix

Платформа Netflix оновила рейтинг фільмів та серіалів, які лідирують серед українських глядачів. Від бойовиків до наукової фантастики – переглядайте далі повний список стрічок, які обирають в Україні.

Найчастіше серед лідерів у категорії фільмів та серіалів трапляються новинки 2024 року. Саме їх найчастіше обирали українці для перегляду минулого тижня.

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Найпопулярніші фільми Netflix

Зараз українці найчастіше переглядають стрічку "Плата за страх". Це французький фільм, який називають ремейком на сучасний лад культової кінокартини Анрі-Жоржа Клузо 1953 року. За сюжетом, команда з чотирьох абсолютно різних авантюристів має лише 24 години, щоб перевезти дві вантажівки з нітрогліцерином через пустелю, яка повна перешкод. Лише так вони завадять масштабному вибуху.

"Плата за страх": дивіться трейлер онлайн

Також серед фаворитів українців такі стрічки:

"Сльозотворець";

"Жодного тиску";

"Прекрасна гра";

"Ірландське бажання";

"Діва проти біди";

"Звір";

"Готель для собак";

"Зменшення";

"Мавка. Лісова пісня".

Найпопулярніші серіали Netflix

"Проблема 3 тіл" уже третій тиждень поспіль тримається на першому місці у рейтингу серіалів, що найчастіше обирають українці. Кіно розповідає про п'ятьох геніальних вчених, дослідження яких відбувається у різні роки та на різних територіях. Раптово усі науковці усвідомлюють, що існування людства під загрозою.

"Проблема 3 тіл": дивіться трейлер онлайн

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