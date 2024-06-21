Настрій на кохання: 3 фільми та серіали про стосунки, які варто подивитись ввечері

Вечір п'ятниці завжди означає лише одне: робочий тиждень позаду, а попереду заслужений відпочинок. Щоб цей час пройшов дійсно якісно, варто обрати для перегляду фільм або серіал, від якого неможливо відірватися.

Кіно про секс та стосунки стане чудовим вибором для такого вечора. У матеріалі Кіно 24 знайдете нашу нову добірку найцікавіших фільмів та серіалів на цю тему.

Рекомендуємо Ідея фільму на вечір: новинка від Netflix, що заснована на реальних подіях

"Він та вона" 2017

Абсолютно нестандартна історія кохання розпочалася одного разу в барі, де зустрілися звичайний паризький письменник Віктор і літературознавець, магістр класичної літератури Сара. Між ними миттєво з'явилися почуття, що стали основою для їхньої спільної історії, що переповнена пристрастю, розбіжностями, ненавистю й любов'ю.

Протягом 45 років Віктор і Сара провели разом. Їхні стосунки були далекі від ідеалів, проте вони пройшли через всі печалі й радості, боролися з власними егоїзмами та навіть нудьгою. Сара завжди була в тіні свого чоловіка, але хто вона насправді?

"Він та вона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секс/Життя" 2023

Американський драматичний телесеріал, створений для Netflix, заснований на романі Б.Б. Істона "44 розділи про 4 чоловіків".

Сюжет серіалу розгортається навколо сміливого сексуального минулого жінки, яке контрастує з її сімейним сьогоденням. Колишній коханець, про якого вона не може забути й про якого вона не може перестати фантазувати, несподівано повертається в її життя, що порушує її стабільність і викликає нові випробування.

"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання" 2012

Жорж і Анна прожили разом усе життя, пліч-о-пліч, безперервно піклуючись один про одного. Тепер їм за вісімдесят. Анна хворіє, і її життя поступово згасає: спочатку відключається пам’ять, потім тіло відмовляє їй підкорятися, і вона стає паралітичною. Жорж намагається найняти доглядальниць, але з гіркотою розуміє, що не може вимагати від них душевної теплоти та щирості почуттів.

Покинувши викладання в консерваторії, він повністю присвячує себе турботам про дружину. Він не може уявити, щоб кохана опинилася в будинку для літніх людей, на якому наполягає їхня доросла дочка, що час від часу відвідує батьків. Ці візити стають справжнім випробуванням для родини, життя якої, здавалося б, протікало в гармонії й любові

"Кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Перегляньте добірку та оберіть стрічку для вечірнього перегляду, щоб ваш відпочинок був найприємнішим.