Цікавий вечір гарантовано: 4 фільми та серіали про радіо й телебачення

Щороку 16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Це професійне свято для тих, хто забезпечує людей інформацією

Телеіндустрія та сфера журналістики стала натхненням для багатьох режисерів, тому за роботою працівників радіо й телебачення можна спостерігати навіть на екрані. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку цікавих фільмів та серіалів, які показують, що відбувається з іншого боку камер.

До слова 3 романтичні фільми, які захочеться подивитися з коханою людиною

"Ранкове шоу"

Серіал показує таємниці ранкового телебачення на вигаданому телеканалі. Алекс Леві й Мітч Кесслер вели популярну ранкову передачу, та їхній дует розпадається через скандал.

Мітча звільняють з каналу через звинувачення в домаганнях від кількох працівниць каналу UBA. Президент каналу не поспішає продовжувати контракт з Алекс Леві, але вона випереджає його та виголошує промову, де висловлює солідарність рухові #MeToo.

"Ранкове шоу": дивіться трейлер онлайн

"Шоу Трумена"

Сатиричний фільм занурює глядача у життя Трумана Бербанка. Це звичайний чоловік з хорошою роботою та коханою дружиною. Та він не здогадується, що світ навколо нього – це штучні декорації, а оточення – це професійні актори. Коли прожектор падає просто поряд з будинком Трумена, він починає підозрювати, що все навколо нього – обман.

"Шоу Трумена": дивіться трейлер онлайн

"Сенсація"

Фільм розповідає про секс-скандал, що спалахнув на телеканалі Fox News у США, коли його засновника Роджера Ейлса звинуватили в домаганнях. Про це стало відомо лише тоді, коли Гретхен Карлсон звільнилась з каналу й подала до суду на колишнього керівника. Слідом за нею до звинувачень долучилися й інші працівниці, які підтвердили неприпустиму поведінку Ейлса.

"Сенсація": дивіться трейлер онлайн

"Love"

Це приземлений та реалістичний погляд на історію кохання. Міккі та Ґас – абсолютні протилежності у характерах та походженнях, які вступають у неймовірні стосунки. Вони справді закохані, але парі надзвичайно складно порозумітися. Ґас працює на радіостанції і далеко не в захваті від своєї роботи. Але це теж цікавий спосіб побачити роботу на радіо з іншого боку.

Love: дивіться трейлер онлайн