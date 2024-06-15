Сльози та боротьба за щасливе майбутнє: 3 емоційні фільми та серіали про заборонене кохання

Заборонене кохання – тема, яка часто з'являється у кіно, адже воно є і в реальному житті. Деякі глядачі впізнають себе у героях фільмів чи серіалів та переймаються цими сюжетами настільки, що на очах бринять сльози, а емоції переповнюють.

Редакція Кіно 24 зібрала добірку стрічок про заборонене кохання. Їх можна увімкнути дощовими літніми вечорами, коли захочеться трішки поплакати.

Зворушливо 3 сильні романтичні фільми про кохання на відстані

"Прийдешній світ"

Події фільму відбуваються в Америці, у 1850-х роках. Ебігейл та Даєр – одружені, однак їхнє життя стало занадто буденним. Подружжя проводить дні на фермі, а своїми емоціями та переживаннями жінка ділиться лише з особистим щоденником. Якось в Ебігейл та Даєр з'являються нові сусіди – Таллі та Фінні. Жінкам вдається добре потоваришувати, але потім їхні стосунки переходять в дещо більше. Така ситуація зовсім не подобається чоловікам.

"Прийдешній світ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Молоді монархи"

Шведський серіал вийшов на телеекрани у 2021 році, а навесні цього року глядачі побачили останній, 3 сезон. У стрічці розповідається про принца Вільгельма, який вчиться у відомій та впливовій школі-інтернаті. Головному героєві не надто подобаються майбутні королівські обов'язки, оскільки він хоче жити зовсім по-іншому. Раптово Вільгельм закохується у хлопця, з яким разом вчиться. Однак таке кохання у знатному світі не схвалюють.

"Молоді монархи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікторія: Історія кохання"

У фільмі розповідається про кохання хлопця та дівчини, які живуть у зовсім різних родинах. Вікторія виховується у багатстві, а Юханнес – у бідності. Проте хлопець якось пообіцяв, що незабаром заробить багато грошей, аби сподобатися батькові дівчини. Хоча вона закохана у нього і без того. Для голови сімейства Вікторії головне – це гроші, а не щасливе майбутнє доньки. Одного разу чоловік заявляє, що знайшов для дівчини хорошого нареченого. Хоч Отто і живе у достатку, але Вікторія не проявляє до нього жодних почуттів. Тепер головна героїня повинна зробити вибір: або кохання, або сім'я.

"Вікторія: Історія кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Переглядайте стрічки, які рекомендує наша редакція, щоб зробити свій вечір цікавішим. Відчуйте разом з героями ті емоції, коли кохання під загрозою.