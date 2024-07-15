Не лише "Всі жінки – відьми": у яких культових серіалах зіграла Шеннен Догерті

Шеннен Догерті є однією з найвідоміших акторок у світі. Вона здобула широку популярність завдяки своїй ролі у серіалі "Всі жінки – відьми".

На жаль, Шеннен Догерті померла, про це стало відомо 14 липня. У матеріалі Кіно 24 ви можете переглянути фільмографію акторки та обрати стрічку для перегляду, щоб вшанувати її пам'ять і згадати найкращі моменти її акторської кар'єри.

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"Всі жінки – відьми"

Три сестри, які мають абсолютно різні характери й життєві шляхи, вирішують повернутися до будинку своєї бабусі. Це місце зберігає багато спогадів про їхнє дитинство, коли вони були ще маленькими дівчатками.

Молодша сестра, Фібі, вирушає на горище, де знаходить старовинну "Книгу темряви". Вивчаючи її, Фібі випадково пробуджує у собі та своїх сестрах приховані чарівні здібності. Виявляється, вони є спадкоємцями давнього пророцтва, яке розповідає про трьох наймогутніших відьом усіх часів, відомих як Зачаровані.

"Всі жінки – відьми": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тепер сестрам доводиться об'єднати свої сили та триматися разом, щоб захищати невинних людей від темних сил, які існують у магічному світі. Їх чекають численні випробування та небезпеки, адже темні сили не змушують себе чекати та постійно намагаються завдати шкоди. Сестри розуміють, що лише разом вони зможуть протистояти злу і виконати своє призначення.

"Беверлі-Гіллз, 90210"

"Беверлі-Гіллз, 90210" — це серіал, який детально висвітлює життя учнів, що мешкають в одному з найбагатших районів Беверлі-Хіллз. Сюжет розповідає про їхній шлях від старшої школи до дорослого життя, включаючи навчання в коледжі та перші кроки в кар'єрі.

Молоді герої стають друзями та ворогами, закохуються і розлучаються, проходять через численні кризові ситуації. Серіал торкається важливих і складних тем, таких як алкоголізм, апартеїд у Південній Африці, вагітність та наркотики, показуючи, як персонажі справляються з цими викликами і як вони впливають на їхні життя та стосунки.

"Беверлі-Гіллз, 90210": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рівердейл"

Серіал розповідає про життя та пригоди життєрадісного і ніколи не сумного підлітка Арчі Ендрюса, а також його друзів: чарівної Бетті Купер, загадкової Вероніки Лодж та інших мешканців цього, на перший погляд, мирного містечка.

Події розгортаються в сучасному світі, де головні герої вирішують досліджувати приховану від сторонніх сторону життя Рівердейлу. Вони стикаються з різноманітними дивацтвами та темними таємницями, що ховаються за святковим фасадом їхнього містечка. Арчі та його друзі намагаються розгадати ці загадки, при цьому розв'язуючи свої особисті проблеми та підтримуючи один одного у складних ситуаціях.

Серіал поєднує в собі елементи драми, містики та детективу, надаючи глядачам можливість зануритися в багатогранний світ молодих героїв і разом з ними досліджувати приховані куточки Рівердейлу.

"Рівердейл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також Шеннен Догерті зіграла у таких стрічках:

"Нова форма"

"Смертельний потяг"

"Лоботряси"

Інший день"

"Небезпечне місце" та інші.

Відомо, що Догерті була однією з найбільш скандальних акторок у Голлівуді, що лише додавало їй популярності та привертало увагу громадськості. Однак її гра у кадрі точно заслуговує вашого перегляду. Тому обирайте стрічку, яка вам до вподоби та вшануйте пам'ять відомої голлівудської акторки.