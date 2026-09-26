У стилі "Джентльменів": 3 круті стрічки про аристократів, бандитів і великі гроші

Хітовий серіал "Джентльмени" показав глядачам в усьому світі, наскільки гарно виглядає поєднання старовинних англійських маєтків, дорогого одягу та зухвалого криміналу. Прихильникам стрічки сподобався цей мікс із гарних манер, великих грошей і чорного британського гумору.

Якщо ви шукаєте схожу історію на вечір, 24 Канал підготував кілька захопливих кримінальних стрічок, де багатії ведуть дуже небезпечні ігри.

"Гострі картузи" (2013 – 2022)

Рейтинг IMDb – 8,8

Після повернення з війни Томас Шелбі разом із братами бере під контроль вулиці Бірмінгема. Випадково в їхніх руках опиняється вкрадена партія армійської зброї, за якою починають полювати ірландські бойовики та лондонська поліція. Томас вирішує ризикнути всім, щоб витягнути родину зі злиднів і пробитися у вищі кола британського аристократичного суспільства.

"Гострі картузи": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають феноменальну акторську гру Кілліана Мерфі та ретростиль британської доби 1920-х років. Водночас деяким критикам не сподобалося надмірне уповільнення окремих епізодів заради ефектної музичної картинки.

"Рок-н-рольщик" (2008)

Рейтинг IMDb – 7,2

Лідер лондонської мафії Ленні Коул допомагає російському олігарху провернути махінацію з елітною землею під стадіон. На знак дружби багатій позичає авторитетові улюблену дорогу картину, але вона раптово зникає з маєтку просто перед запланованою зустріччю. Водночас дрібні кишенькові злодії на чолі з хлопцем на прізвисько Раз-Два випадково грабують людей олігарха, навіть не підозрюючи, у яку небезпечну гру вони влізли.

"Рок-н-рольщик": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes кіноексперти відзначають дотепну гру Джерарда Батлера й Тома Гарді, а також чорний гумор. Водночас автори рецензій нарікають на надмірну заплутаність другорядних ліній, яка заважає стежити за головним конфліктом.

"Герцог" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,9

60-річний таксист Кемптон обурений тим, що уряд витрачає величезні кошти на дорогі картини, поки бідні люди не мають змоги навіть оплатити рахунки. Коли з Національної галереї загадково зникає безцінний портрет герцога Веллінгтона, поліція починає шукати міжнародних професійних злодіїв. Втім, це полотно спокійно лежить у звичайній шафі таксиста, який вимагає від чиновників не викуп, а допомогу літнім людям. Що цікаво, ця історія базується на реальних подіях і показує, як один дивакуватий чоловік зміг поставити на вуха всю британську верхівку.

"Герцог": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики вихваляють щиру комедійну синергію Джима Бродбента й Гелен Міррен та влучну іронію над лондонськими чиновниками. Водночас оглядачі вказують на надто м'який, майже казковий тон фіналу, якому бракує гострої детективної інтриги.

До речі, днями ми розповідали, які ще серіали, окрім "Джентльменів" очолили рейтинг Netflix в Україні минулого тижня.