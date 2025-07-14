Реальні ігри на виживання: 7 фільмів, де все надто близько до "Гри в кальмара"

Нещодавно відбулася прем'єра фінального сезону серіалу "Гра в кальмара". Чимало глядачів досі намагаються втішити себе думкою, що існує ймовірність виходу четвертого сезону

Однак наразі немає офіційної інформації про те, що варто чекати нових епізодів. Якщо ви шукаєте стрічки, схожі за атмосферою на "Гру в кальмара", то наша нова добірка від Кіно 24 ідеально вам підійде.

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Які фільми та серіали схожі на "Гру в кальмара"?

"Аліса в Прикордонні"

Якщо ви шукаєте серіал, атмосфера якого схожа на "Гру в кальмара", то стрічка "Аліса в Прикордонні" стане ідеальним варіантом. Це японський науково-фантастичний трилер, у якому також йдеться про небезпечні ігри. Прем'єра серіалу відбулася у 2019 році, і він має доволі високі глядацькі рейтинги.

У центрі сюжету – геймер і двоє його друзів, які випадково потрапляють у паралельний світ. Це світ, сповнений жорстокості, смертей, високих ставок та напруги. Вони повинні боротися не лише за своє місце під сонцем, а й за життя. Тому змушені брати участь в іграх на виживання.

"Аліса в Прикордонні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Глядачі особливо відзначають атмосферу стрічки та перший сезон. Хоч другий сезон і не справив такого ж сильного враження, він також заслуговує на увагу. Прихильники серіалу хвалять чудову графіку, постапокаліптичне місто, яке виглядає надзвичайно реалістично, харизматичних персонажів та захопливу історію.

У порівнянні з "Грою в кальмара", багато хто вважає, що ігри в цьому серіалі є більш інтелектуальними та цікавими. Тож якщо вам до вподоби стрічки про виживання, цей японський серіал точно стане чудовим вибором.

Якщо ви шукаєте стрічки, які схожі на "Гру в кальмара", вам ідеально підійдуть для перегляду такі фільми та серіали:

"Шоу 8"

"Гра брехунів"

"Гра на виживання"

"Смертельний лабіринт"

"Куб"

"Настала ніч"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь!