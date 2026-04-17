Ми це дивились по телевізору: фільми та серіали, які повернуть у дитинство
- Стаття перераховує популярні фільми та серіали, які викликають ностальгію, такі як: "Друзі", "Леся + Рома", "H2O: Просто додай води", "Бетховен" та "101 далматинець".
- Також згадуються дитячі мультфільми, які були популярні після школи, зокрема: "Пригоди Джекі Чана", "Сабріна – маленька відьма" та "Тутанхамончик".
З віком деколи у пам'яті стираються спогади з дитинства, які раніше приносили багато позитивних емоцій. Як колись важливо було встигнути у конкретній годині до телевізора, щоб не пропустити нову серію серіалу або прем'єру фільму.
Тому 24 Канал вирішив освіжити пам'ять, щоб нагадати улюблені кінокартини з дитинства, які обожнювали мільйони.
"Друзі", 1994 – 2004
Рейтинг IMDb: 8,8
Популярний у всьому світі американський ситком, який розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку. Рейчел Грін, Моніка Геллер, Чендлер Бінг, Джої Тріббіані, Рос Геллер і Фібі Буффе щодня стають учасниками різних кумедних ситуацій. Вони сваряться, миряться, закохуються і люблять проводити час у кав'ярні Central Perk.
"Леся + Рома", 2005 – 2008
Рейтинг IMDb: 7,6
Це український комедійний багатосерійний телесеріал, який розповідає про подружжя, що щодня стикається з різними життєвими ситуаціями та випробуваннями. Легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.
Головні ролі у ньому виконали Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков.
"H2O: Просто додай води", 2006 – 2010
Рейтинг IMDb: 7,3
Сюжет розповідає про трьох дівчат-підлітків (Емму, Ріккі та Клео), які випадково потрапляють до загадкової печери та стають русалками. Ба більше, у них з'являються магічні здібності, які допомагають керувати водою.
"Бетховен", 1992
Рейтинг IMDb: 5,8
Ця сімейна комедія стала однойменною франшизою про пригоди сенбернара. Одного разу троє дітей сімейства Ньютонів знаходять маленьке цуценя. Глава сімейства – Джордж Ньютон категорично проти будь-якої тварини в будинку, але решта членів сім'ї вмовляє залишити цього вуханя.
Так у родині з'являється Бетховен, який згодом перетворився на величезного і волохатого, але, як і раніше, добродушного пса.
"101 далматинець", 1996
Рейтинг IMDb: 5,8
Лиходійка Круелла Де Віль вирішує вкрасти рівно 101 далматинця, щоб поповнити колекцію своїх хутряних виробів. Однак вона навіть не уявляє, що на неї чекає, адже господарі та батьки маленьких цуценят не сидітимуть склавши рук.
Які мультики дивились після школи?
- "Пригоди Джекі Чана". Археолог і майстер бойових мистецтв Джекі Чан шукає чарівні талісмани з надприродними силами. Разом із племінницею Джейд та своїм дядьком, він бореться зі злом, насамперед з могутнім демоном Шенду.
- "Сабріна – маленька відьма". Одного разу дівчина дізнається, що вона зовсім не звичайна, а є спадковою відьмою. Вона звертається за допомогою до Книги таїнств, а ще й виявляється, що її кіт Салем уміє говорити.
- "Тутанхамончик". У мультсеріалі показують пригоди хлопчика-мумії Тутанхамона, який за дивних обставин пробудився через 3000 років після смерті й дізнався, що його царства вже немає. Він знайомиться з Клеопатрою Картер та її котом Луксором. З цього моменту в усіх починаються надзвичайні пригоди.