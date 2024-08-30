Що подивитися на вихідних: добірка крутих фільмів та серіалів

Нарешті ми дочекали закінчення ще одного робочого тижня. Попереду вихідні, які варто провести з користю та максимально розслабитися. Зокрема, можна подивитися цікаве кіно разом з друзями або рідними.

Наша редакція також з нетерпіння чекала на п'ятницю, аби відпочити та зустрічати вихідні. Ми, крім того, підготували добірку чудових фільмів та серіалів, які слід подивитися вже найближчими днями.

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"Королева змій"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 16

У серіалі розповідається про королеву Франції Катерину Медічі, яка правила у XVI столітті. Спершу вона була звичайною сиротою, якій вдалося вийти заміж за сина короля Клода – Генріха де Валуа. Однак жінка не може народити дитину, а згодом дізнається, що чоловік її зрадив. Попри це, Катерина вдало керує державою.

"Королева змій": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Екстрене реагування"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 12

Кріс – поліціянт, що працює у місті Ліверпуль. Чоловік хоче побудувати успішну кар'єру та зберегти шлюб. Стосунки з дружиною погіршилися, адже головний герой рідко буває вдома. Майже кожну ніч Кріс проводить на роботі. Одного разу до нього приходить красива напарниця Рейчел, з якою чоловік проводить багато часу.

"Екстрене реагування": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Байкери"

Жанр : кримінал, трилер

: кримінал, трилер Режисер: Джефф Ніколс

Події фільму відбуваються у місті Чикаго, у 1960-х роках. Головні герої – байкери, які стали справжньою сім'єю. Вони обожнюють швидкість, звуки двигуна, а також дуже шанують свого керівника Джоні. Якось дівчина, на ім'я Кеті, закохується в одного з байкерів – Бенні. Згодом вона просить чоловіка покинути спільноту.

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"Байкери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гамбіт королеви"

Жанр : трилер, драма

: трилер, драма Режисер: Карім Айнуз

У короля Англії Генріха VIII попереду похід на Францію. Свої обов'язки він передає королеві Кетрін Парр. Жінка – не перша дружина правителя, а аж шоста. На попередніх обранець чекала трагічна доля. Коли Генріх VIII повертається, то стає дуже агресивним. Тому Кетрін намагається ще більше не розізлити короля.

"Гамбіт королеви": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім цих фільмів та серіалів, можна подивитися ще такі: "Вікінги: Вальгалла", "Королівство планети мавп", "Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.". Обирайте те, що прийшлось до вподоби!