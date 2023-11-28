Гучні кінопрем'єри: які стрічки з нетерпінням очікують в грудні

Кінець 2023 року видасться дуже насиченим довгоочікуваними кінопрем'єрами. Тому за проведення своїх зимових канікул можете не хвилюватись. Кінотворці забезпечать чудове проведення часу за переглядом свіженької стрічки.

Глядачі зможуть обирати між різними жанрами та атмосферою фільмів, починаючи від фентезі й закінчуючи бойовиками. Ознайомтесь зі списком кінопрем'єр грудня уже зараз!

Радимо 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Найочікуваніші кінопрем'єри грудня

"Альма й Оскар"

Прем'єра: 7 грудня

Жанр: Біографія, драма, історія

У центрі сюжету знаходиться овдовіла Альма Малер, яка спокушає молодого художника-експресіоніста Оскара Кокошку. Випадкова сексуальна пригода перетворюється на вибуховий роман. Оскар розглядає Альму як свою музу, яка служить його чоловічим фантазіям.

Сама Альма є також митцем – композиторкою. Але невгамовне прагнення Оскара зробити її своєю музою, ставить під загрозу її мрію досягти самостійного успіху. Виникає складна гра влади та залежності, яка приводить Альму та Оскара на межу саморуйнування.

Показ фільму буде обмеженим і відбуватиметься тільки в обраних кінотеатрах протягом короткого періоду часу.

"Альма й Оскар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вонка"

Прем'єра: 14 грудня

Жанр: фентезі, мюзикл

Заснований на унікальному персонажі з книги "Чарлі й шоколадна фабрика", цей фільм розповідає захопливу історію того, як найбільший винахідник, фокусник і майстер шоколаду став тим Віллі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні.

Яскравий фільм ознайомить глядачів із юним Віллі Вонкою, який повністю присвятив себе ідеям і рішуче прагнув змінювати світ крок за кроком. Він доводить, що найкращі речі в житті починаються з мрії та немає нічого неможливого.

"Вонка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Анатомія падіння"

Прем'єра: 14 грудня

Жанр: кримінальний трилер

У основі сюжету лежить історія успішної письменниці, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Жінка відкидає будь-яку свою провину, проте слідство розкриває все більше підозрілих обставин їхнього сімейного життя. Навіть у сина починають з'являтися сумніви щодо невинуватості матері. Що ж насправді трапилося у віддаленому шале у французьких Альпах?

"Анатомія падіння": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корона"

Прем'єра: 14 грудня

Жанр: біографія, драма, історія

Останні шість епізодів фінального сезону "Корони" вийдуть 14 грудня. Перші чотири епізоди, що були представлені у листопаді, в основному, присвячені подіям, пов'язаним зі смертю принцеси Діани та її наслідками. Щодо подальшого сюжету, принц Вільям прагнутиме відновити своє життя в Ітоні після втрати матері. Паралельно наближатиметься золотий ювілей королеви, яка розглядатиму майбутнє монархії, подію одруження Чарльза та Камілли, і відзначатиме початок нової королівської казки у Вільяма та Кейт.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Аквамен і загублене королівство"

Прем'єра: 21 грудня

Жанр: фентезі, бойовик

Це продовження однойменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного героя коміксів DC Comics. Чорна Манта не зміг виграти в боротьбі з Акваменом перший раз, але вирішив помститися. У цьому продовженні він стає ще більш небезпечним та налаштованим на знищення не тільки свого ворога, але і його родини та всього королівства.

"Аквамен і загублене королівство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секс-терапія"

Прем'єра: 21 грудня

Жанр: романтична комедія

У центрі подій молода пара, Ремі та Сандра, які обожнюють одне одного, але щось перешкоджає їм мати дитину. Виявляється, що це пов'язано із синдромом колишнього кохання. Єдиним способом подолання цієї перепони є повторне зайняття сексом із колишніми партнерами та партнерками. Це стає справжнім випробуванням, де двоє закоханих не лише перевіряють на міцність свої стосунки, але й намагаються привести у ліжко тих, кого раніше уникали.

"Секс-терапія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Берлін"

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Прем'єра: 29 грудня

Жанр: Бойовик, кримінал, драма

"Берлін" – це спін-оф популярного серіалу "Паперовий будинок", який розгортається задовго до подій "Паперового будинку". Сюжет розповідає про золоті часи крадія Андреса де Фонойоси, відомого під псевдонімом Берлін. У період своєї слави Берлін та його вправна команда збираються в Парижі, щоб втілити один з найзухваліших планів: вкрасти 44 мільйони євро у відомого аукціонного дому за одну ніч.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Щасливий випадок"

Прем'єра: 28 грудня

Жанр: трилер, драма, мелодрама

Фанні – красива молода парижанка, у якої здавалося б, є все... Але буржуазний світ сильно контрастує з бунтівною юністю Фанні. Одного ранку по дорозі на роботу їй трапляється шкільний знайомий Алан, який сказав їй, що він завжди був в неї закоханий. Їхнє спілкування швидко переростає в роман, а чоловік Фанні відразу починає підозрювати про зраду.

"Щасливий випадок": дивіться онлайн трейлер фільму