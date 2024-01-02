Що подивитися на Netflix у січні: список найочікуваніших прем'єр з датами
Джерело:Netflix
Стрімінговий сервіс Netflix у січні потішить кіноманів численними прем’єрами. На платформі з'явиться український психологічний трилер "Між нами", а також чимало інших фільмів і серіалів.
Повний список найочікуваніших прем'єр січня на Netflix – дізнавайтеся далі.
Не пропустіть 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша
Фільми, які вийдуть на Netflix у січні
"Між нами" – 3 січня. Гостросюжетний фільм про аб'юзивні стосунки двох жінок, які стають заручницями вбивства, що радикально змінює їх життя.
"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільмуКіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.
"Снігова спільнота" – 4 січня. За сюжетом, пасажирський літак розбивається в Андах. Уцілілі змушені об'єднати зусилля й покладатися лише одне на одного, щоб вижити та знайти шлях додому.
"Снігова спільнота": дивіться онлайн трейлер фільму
"Солодка скорбота" – 5 січня. Оплакуючи втрату свого чоловіка-письменника, художник вирушає разом із найкращими друзями до Парижа, де на них чекають заплутані таємниці й сувора правда.
"Солодка скорбота": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зліт" – 12 січня. За сюжетом, професійний злодій зі своєю досвідченою командою готується до ризикованої справи: викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів із літака, який летить на висоті 12 кілометрів.
"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму
"Марія-Антуанетта" – 15 січня. Історія становлення юної королеви – розкішний та ізольований спосіб життя, який спричинив її загибель.
"Марія-Антуанетта": дивіться онлайн трейлер фільму
"Турист" – 15 січня. Після зустрічі у поїзді на шляху до Венеції загадкова жінка залучає лагідного американця до небезпечної міжнародної інтриги.
"Турист": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кухня" – 19 січня. Ізі збирається втекти з одного з останніх житлових комплексів Лондона – "Кухні". Однак, після появи Бенджі постає перед складним вибором.
“Кухня”: дивіться онлайн трейлер фільму
Серіали, які вийдуть на Netflix у січні
"Твоя перша остання брехня" – 1 січня. Чоловіка військової Маї вбили, про що вона дізнається з допомогою прихованої відеоняні. Так дівчині вдається розкрити небезпечну змову, що тягнеться роками.
"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Брати Сунь" – 4 січня. На родину члена тріади з Тайбея націлюється таємничий ворог. Щоб врятувати мати та молодшого брата, Тайбей вирушає до Лос-Анджелеса.
"Брати Сунь": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Створіння Кенсона" – 5 січня. Події розгортаються у 1945 році в Сеулі. Там підприємець і детективка борються за виживання та стикаються з чудовиськом, якого породила людська жадібність.
"Створіння Кенсона": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Довіра: Гра на жадібності" – 10 січня. Це реаліті-шоу, в якому незнайомці змагаються за 250 тисяч доларів. Що вони вирішать робити з призом?
"Довіра: Гра на жадібності": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Хлоп'я поглинає всесвіт" – 11 січня. Події цього серіалу розгортаються в австралійському Брисбені у 1980-х роках. Головним героєм є юнак, який усвідомлює сувору правду життя та протистоїть загрозам, які нависли над його сім'єю.
"Хлоп'я поглинає всесвіт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чемпіон" – 11 січня. Репер Боско виходить із в'язниці та готовий повернутися на сцену. У той час його сестра Віта починає власну кар'єру, що піддає випробуванню їхній сімейний зв'язок.
"Чемпіон": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Убивчий суп" – 11 січня. Сваті мріє відкрити власний ресторан, але несподіване вбивство зриває її плани. Разом із коханцем вона наважується на ризикований крок – він замінює її чоловіка.
"Убивчий суп": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Детектив Форст" – 11 січня. Детектив залишається без роботи через неоднозначний підхід до розслідування. Однак це не зупиняє його на шляху до розгадки таємниці серії жорстоких вбивств.
"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гризельда" – 25 січня. Гризельда Бланко разом з трьома маленькими синами втекла з Медельїна до Маямі. Жінка також мала кілограм кокаїну, що допомогло їй стати безжальною власницею успішної наркоімперії.
"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Володарі всесвіту: Революція" – 25 січня. У цьому перезапуску He-Man з'являється новий лиходій у вигляді Хордака, в Скелетор повертається у новому вигляді.
"Володарі всесвіту: Революція": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бебі Бандіто" – 31 січня. Це історія про скейтера, якому вдалося здійснити пограбування століття в Чилі.
"Бебі Бандіто": дивіться онлайн трейлер серіалу