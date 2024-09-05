6 фільмів та серіалів, які варто подивитися на Netflix у вересні 2024

Платформа Netflix тішитиме глядачів новинками у вересні 2024 року. На екранах з'явиться кілька цікавих фільмів і серіалів різних жанрів, тому кожен кіноман зможе знайти для себе найкращий варіант.

У вересні цього року на Netflix вийде кримінальний серіал з Ніколь Кідман у головній ролі, антиутопія "Огидні" та продовження улюбленої романтичної історії багатьох – "Емілі в Парижі".

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"Ідеальна пара"

Прем'єра: 5 вересня

Шоу розповідає про Амелію Сакс, яка виходить заміж за представника однієї з найзаможніших сімей острова Нантакета. Мати нареченого – відома письменниця – не жаліє грошей на весілля. Але мрії про шалене свято розвіюються, коли на пляжі з'являється мертве тіло. Розслідування, яке починається, нагадує сюжет однієї з книг письменниці – тепер підозрюваними стають усі.

"Ідеальна пара": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі" – продовження

Прем'єра: 12 вересня

У цьому місяці вийде друга частина серіалу. Емілі розривається між двома чоловіками: Габріелем та Алфі. Головна героїня багато подорожуватиме, а агенція Agence Grateau зазнає кадрових змін.

"Емілі в Парижі" 4 сезон, 2 частина: дивіться трейлер онлайн

"Огидні"

Прем'єра: 13 вересня

Антиутопічне суспільство, про яке розповідає серіал, диктує правила для тих, кому виповнилося 16 років. Кожен має перенести косметичну операцію і стати "красенем" чи "красунею". Головна героїня Таллі теж очікує на операцію, але раптом її подруга несподівано зникла. Тому вона вирушає у подорож на її пошуки.

"Огидні": дивіться трейлер онлайн

"Монстри: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Прем'єра: 19 вересня

Це друга частина антології про монстрів у людському тілі. Мова йде про двох братів, які вбили своїх батьків у серпні 1989 року. З цими жорстокими злочинами пов'язана ще низка жахливих подій, які захопили Америку в 90-х.

"Монстри: Історія Лайла й Еріка Менендесів": дивіться трейлер онлайн

"Його три доньки"

Прем'єра: 23 вересня

Керрі Кун, Елізабет Олсен і Наташа Ліонн грають трьох сестер, які зближуються після погіршення здоров'я їхнього батька. Поки вони піклуються про тата, стосунки жінок постають перед труднощами, а спогади про образи дитинства повертаються.

"Його три доньки": дивіться трейлер онлайн

"Цього ніхто не хоче"

Прем'єра: 26 вересня

Комедійний серіал розповідає про стосунки між рабином-ізгоєм та сміливою жінкою Джоанною. Режисерка Ерін Фостер зізналась, що це історіїя її особистого життя. Головна ідея - щасливою бути складніше, ніж бути нещасною.

"Цього ніхто не хоче": дивіться трейлер онлайн

Кожен з цих фільмів чи серіалів вийде вже цього вересня. Очікуємо з нетерпінням на кожну з новинок.