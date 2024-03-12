Найяскравіші фільми та серіали, в яких зіграв Кілліан Мерфі

Кілліан Мерфі вважається одним з найкращих ірландських акторів, які здобули славу в Голлівуді. Його неординарна зовнішність, акторський талант та вміння втілювати на екрані різнопланові образи зробили актора всесвітньовідомим.

Цьогоріч, талановитий актор отримав Оскар в номінації " Найкращий актор". Кіно 24 пригадає 5 найцікавіших робіт Кілліана Мерфі.

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"28 днів потому", 2002

Постапокаліптичний фільм страхіть Денні Бойла розповідає про розпад суспільства після того, як випадково стався спалах інфекційного вірусу. Події кінострічки фокусуються на боротьбі тих чотирьох, що вижили.

Основна їхня мета – впоратися з руйнуванням життя, яке вони колись знали, уникаючи заражених вірусом.

До слова, роль у цьому фільмі це перша велика роль Кілліана Мерфі. Його герой – Джим, який прокинувся від коми в лікарні, а навколо нього – небезпечний світ зомбі-апокаліпсису, в якому хлопець не розуміє, як жити.

"28 днів потому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сніданок на Плутоні", 2005

У центрі сюжету фільму "Сніданок на Плутоні" історія життя молодого ірландського трансгендера Патріка "Кітен" Брадена. Патрік народився в маленькому ірландському містечку.

Коли він подорослішав, то найбільше хотів знайти свою справжню матір, яка проживає в Лондоні. Проте подорож до серця Британії виявляється тривалою і повною пригод.

"Сніданок на Плутоні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бетмен: Початок", 2005

У центрі сюжету історія Брюса Уейна, який в юному віці став сиротою, що був свідком вбивства своїх батьків. У хлопця залишилася багатомільйонна спадщина, проте це його не сильно хвилює. Набагато більше його цікавила справедливість, а точніше її відсутність. Адже його батьків убили злочинці.

Юний Брюс вирушає в мандри по світу у пошуках засобів боротьби з несправедливістю, а коли повертається в рідний Готем, то являє кримінальному світу міста своє "альтер его" – Бетмена, таємного месника в масці.

"Бетмен: Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Початок", 2010

Історія фантастичного бойовика "Початок" розповідає про злодіїв, однак незвичайних.

За сюжетом, головний герой – експерт з проникнення у людські сни Дом Кобб. Він та його спеціально навчені помічники заробляють тим, що проникають в сни людей і крадуть звідти цінну інформацію. Одного разу Кобб отримує доволі неординарне замовлення. Йдеться про те, що йому потрібно не вкрасти, а навпаки – впровадити нову ідею в підсвідомість людини.

Домінік не надто хотів братися за цю справу, проте замовник в обмін пропонує можливість повернутися додому. Так, заручившись підтримкою професіоналів цієї справи, Кобб починає розробляти план як все провернути.

"Початок": диіться онлайн трейлер фільму

"Гострі картузи", 2013

Важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про цей серіал.

Це відмінна кримінальна драма про протистояння британських банд у першій половині ХХ століття, зокрема історія банди "Гострі картузи".

Події серіалу розгортаються після завершення Першої світової війни. Так, до Бірмінгему повертаються ветерани світової війни з абсолютно різними думками про своє майбутнє. У родині Шелбі, яка дуже давно промишляла бандитизмом на вулицях міста та відома за назвою "Гострі Картузи" з'являється новий лідер.

Так, ним став ветеран війни Томас Шелбі. Він володіє гострим розумом, винахідливістю. Томас хитріший не тільки за своїх братів, а й конкурентів у кримінальному світі. Відтак, за сюжетом, Томас починає війну за панування своєї сім'ї в місті, а може і не тільки.

"Гострі картузи": дивіться онлайн трейлер серіалу

Роботи Кілліана Мерфі завжди цікаві, емоційні та запам'ятовуються надовго. Тож кличте друзів та переглядайте фільми, в яких зіграв талановитий оскароносний актор.