Історії про людей, які вимушено кидають виклик безжальній системі або небезпечним обставинам, завжди тримають глядача у напрузі до фінальних титрів. Якщо вам сподобалася атмосфера гостросюжетної боротьби за виживання та справедливість, зверніть увагу на стрічки зі схожою динамікою.

24 Канал підготував добірку фільмів, схожих на кінокартину "Діггер" режисера Алехандро Г. Іньярріту. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Втікач" (1993)

Рейтинг IMDb: 7,8

Відомий чиказький хірург Річард Кімбл опиняється за ґратами через помилкове звинувачення у вбивстві власної дружини. Під час транспортування до в'язниці чоловікові вдається втекти, після чого він розпочинає власне розслідування. Герой мусить самотужки знайти справжнього вбивцю і водночас переховуватися від досвідченого федерального маршала, який невпинно йде його слідами.

"Втікач": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають стрічку зразковим гостросюжетним трилером із блискучим темпом та неперевершеною грою Гаррісона Форда і Томмі Лі Джонса. Водночас поодинокі оглядачі зауважують, що сюжетні повороти у фіналі виглядають дещо передбачуваними.

"Три дні Кондора" (1975)

Рейтинг IMDb: 7,4

Звичайний аналітик Центрального розвідувального управління Джо Тернер повертається з обіду в офіс і знаходить усіх своїх колег мертвими. Чоловік швидко розуміє, що за розправою стоять впливові сили всередині самої спецслужби, а він став наступною мішенню. Без бойової підготовки та підтримки героєві доводиться покладатися лише на власний інтелект, щоб вижити й розкрити змову.

"Три дні Кондора": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають майстерно створену атмосферу параної та напруги, а також переконливу акторську роботу Роберта Редфорда. Водночас деякі оглядачі вказують на те, що окремі діалоги та сюжетні лінії нині здаються трохи повільними.

"Джек Річер" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,0

Серед білого дня снайпер розстрілює п'ятьох випадкових перехожих. Втім усі докази злочину вказують на колишнього військового Джеймса Барра. Під час допиту затриманий не дає жодних пояснень і просить лише викликати загадкового Джека Річера. Колишній військовий слідчий прибуває на місце подій і швидко усвідомлює, що справа набагато складніша, ніж здається на перший погляд.

"Джек Річер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фільм за харизматичну гру Тома Круза, якісну постановку бойових сцен та відмінну режисуру Крістофера Маккворрі. Проте частина оглядачів критикує стрічку за занадто шаблонний сценарій.

"Особлива думка" (2002)

Рейтинг IMDb: 7,6

У майбутньому спеціальний відділ поліції затримує злочинців ще до того, як вони встигають скоїти вбивство, спираючись на видіння провидців. Керівник цього підрозділу Джон Андертон щиро вірить у бездоганність системи, аж поки сам не стає головним підозрюваним у майбутньому злочині. Чоловік тікає від колишніх колег і намагається довести, що навіть найдосконаліший механізм правосуддя може помилятися.

"Особлива думка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти захоплюються візуальним стилем Стівена Спілберга, глибокою ідеєю та напруженим сюжетом. Водночас поодинокі оглядачі зазначають, що фінал історії вийшов надто м'яким на тлі похмурої атмосфери всього фільму.

До речі, Том Круз дуже постарався, щоб перевтілитись заради нової ролі у фільмі "Діггер".