Історія Катніс Евердін підкорила мільйони глядачів по всьому світу. Світ "Голодних ігор" зачепив багатьох саме поєднанням безжальних правил, боротьби за людську гідність і сміливого спротиву системі.

Якщо ви вже передивилися всі частини франшизи та навіть нові "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами" й шукаєте схожі емоції, кінематограф пропонує чимало гідних альтернатив. 24 Канал зібрав добірку напружених антиутопій, де герої змушені проходити смертельні випробування та кидати виклик тоталітарному режиму.

"Королівська битва" (2000)

Рейтинг IMDb: 7,5

Події фільму розгортаються в антиутопічній Японії. Тогочасна влада впроваджує жорстоку освітню реформу для приборкання підліткової злочинності. Щороку випадково обраний клас школярів відправляють на безлюдний острів зі зброєю та суворим наказом вижити за будь-яку ціну. Упродовж трьох днів підлітки мусять вбивати одне одного, адже переможцем стане лише один учень.

"Королівська битва": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають стрічку жорстокою та водночас сміливою соціальною сатирою з потужною акторською грою. Водночас частина оглядачів зауважує, що надмірне насильство на екрані може відштовхнути непідготовленого глядача.

"Той, що біжить лабіринтом" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,8

Головний герой Томас прокидається у ліфті без жодних спогадів про своє минуле та опиняється серед групи підлітків на замкненій галявині. Навколо цього місця височіють величезні кам'яні стіни велетенського лабіринту, який щоночі змінює свою структуру та приховує смертоносних монстрів. Хлопець вирішує об'єднатися з іншими мешканцями, щоб розгадати таємницю пастки та знайти вихід на волю.

"Той, що біжить лабіринтом": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: автори рецензій на Metacritic хвалять динамічний темп оповіді, атмосферу та переконливу гру молодого акторського складу. Проте деякі кінокритики зазначають, що сюжету бракує оригінальності, оскільки він спирається на типові кліше підліткових антиутопій.

"Дивергент" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,6

У зруйнованому війною Чикаго майбутнього суспільство поділили на п'ять фракцій залежно від головної людської чесноти. Коли 16-річна Беатріс проходить обов'язковий тест, вона дізнається, що не належить до жодної групи, а є дивергенткою – людиною, яка становить загрозу для ідеальної системи. Дівчина мусить приховувати свою справжню сутність, щоб вижити під час суворих випробувань у новій фракції та врятувати рідних від державного перевороту.

"Дивергент": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: оглядачі на сайті Rotten Tomatoes відзначають сильну акторську гру Шейлін Вудлі та цікаву концепцію поділу суспільства. Водночас критики нарікають на затягнутий хронометраж.

"Довга хода" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,6

В альтернативній тоталітарній Америці влада щороку організовує жорстоке телевізійне змагання під назвою "Довга хода". 50 юнаків вирушають у виснажливий піший марафон без фінішної лінії, підтримуючи швидкість не нижче чотирьох миль на годину. Якщо учасник сповільнюється, він отримує попередження, а після третього порушення його розстрілюють на місці.

"Довга хода": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: кінокритики на порталі Rotten Tomatoes високо оцінюють блискучу режисуру та глибоке розкриття дружби між героями. Натомість окремі рецензенти вказують на монотонність подій, яка вимагає від глядача неабиякої емоційної витримки.

Також маємо для вас ще одну добірку реалістичних антиутопій, від яких стає моторошно.