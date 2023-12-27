5 блискучих фільмів із Тімоті Шаламе, які варто переглянути кожному
Якщо ви уже встигли подивитись фільми "Сам удома" та усі частини "Гаррі Поттера", саме час підшукати для себе щось свіженьке. До Дня народження Тімоті Шаламе 24 Канал підготував добірку стрічок, у яких знявся відомий актор.
Обирайте фільм зі списку, який сподобався вам найбільше та насолоджуйтесь переглядом в компанії близьких людей.
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Найкращі фільми із Тімоті Шаламе
"Гарний хлопчик"
Девід Шефф переживає трагедію: його коханий і чарівний син Нік став залежним від наркотиків. Звідки виникла ця руйнівна звичка? Нік виростає в обіймах люблячої родини та успішно навчається. Розлучення його батьків минуло мирно, і він із задоволенням спілкується з матір'ю, яка проживає в Лос-Анджелесі.
У своїх спробах знайти відповіді Девід згадує про те, яким був його син у дитинстві – розумним та привабливим хлопчиком.
"Гарний хлопчик": дивіться онлайн трейлер фільму
"Маленькі жінки"
Чотири чарівні та абсолютно відмінні одна від одної сестри: Мег, Еммі, Бет і Джо. Одна з них мріє про акторську кар'єру в театрі, інша віддана мистецтву живопису, третя – закохана у музику. Проте найбільш визначальною серед них є Джо. Вона відмовляється слідувати стереотипам, які приписують жінкам: заміжжя та постійне перебування поруч зі своїм чоловіком.
На жаль, у ті часи (Громадянська війна в США) жінкам майже не приділяли уваги, і досягти успіху самостійно було дуже важко. Однак Джо поставила перед собою завдання – прославити свої п'єси на великих театральних сценах, попри те, що вона є жінкою.
"Маленькі жінки": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дюна"
Пол Атрід – блискучий та обдарований юнак, якого очікують великі досягнення, але здобути їх йому буде непросто. Він вирушає на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї родини та свого народу. Адже ворожі сили вступають у конфлікт через найцінніший і найрідкісніший ресурс – речовину, яка може розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, хто зможе перемогти власні страхи.
"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму
"Назви мене своїм ім'ям"
Історія несподіваного кохання, що розквітає між підлітком і 24-річним гостем, що завітав до особняка його батьків на італійській Рів'єрі. Протягом кількох напружених тижнів невблаганний, але приречений потік настійливих ідей, захоплення і бажань неухильно підсилює їхню пристрасть, доводячи до межі відчаю й одночасного страху перед неможливістю лише одного: повної близькості.
"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дощовий день в Нью-Йорку"
Гетсбі та Ешлі кохають один одного. Але це майже єдина річ, що з'єднує їх. Все життя хлопець прожив у заможній сім'ї на Мангеттені, тоді як дівчина виростала в невеликому містечку штату Аризона. Проте в Ешлі з'являється можливість відвідати улюблене місто свого коханого – вона отримує шанс провести інтерв'ю з відомим режисером Роландом Полларом.
З цього моменту життя обох змінюється – дівчина поглиблюється у світ кіно, проводить час зі знаменитостями та забуває про свого хлопця. А Гетсбі знову зустрічається зі старими друзями та переживає через поведінку своєї коханої. І це все відбувається на тлі дощових вихідних у Нью-Йорку.
"Дощовий день в Нью-Йорку": дивіться онлайн трейлер фільму