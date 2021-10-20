Фільми з Тімоті Шаламе, які обов’язково варто переглянути

Після виходу кінострічки "Дюна" цієї осені, ЗМІ все частіше почали згадувати молодого актора Тімоті Шаламе на сторінках своїх видань. Варто зазначити що це далеко не єдина кінокартина, яка варта вашої уваги.

У свої 25 років Тімоті вже знявся у понад 25 фільмах, побував на сторінках багатьох журналів та навіть був номінований на премію Оскар після дебюту у фільмі "Назви мене своїм ім’ям". У яких ще фільмах актор зіграв свої приголомшливі ролі – читайте далі.

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Фільми, які варто переглянути з участю Тімоті Шаламе

"Дюна" (Dune)

"Дюна" – фільм 2021 року, знятий за мотивами науково-фантастичного роману Френка Герберта. Події розгортаються у далекому майбутньому, де пустельна планета Арракіс – єдине джерело найбільш рідкісної та цінної речовини у світі, яка подовжує життя людини. Шаламе тут зіграв головну роль Пола, сина герцога, що відправився на Аракіс допомогти своїй сім’ї отримати прянощі.

"Дюна" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн

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"Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)

"Назви мене своїм ім'ям" – романтична драма. Дія фільму розгортається влітку 1983 року в Північній Італії, де мешкає 17-річний Еліо Перлман разом зі своїми батьками. Життя підлітка несподівано змінюється з приїздом молодого американського вченого Олівера. Між Олівером і Еліо зав'язується дружба, що переростає в пристрасні любовні стосунки. Згідно з сюжетом фільму, Еліо (Тімоті Шаламе) закохується у чоловіка, для нього це щось нове, що раніше з ним ніколи не траплялось. Саме цей фільм приніс актору найбільше нагород та першу всесвітню славу.

"Назви мене своїм ім'ям" 2017: дивитись трейлер фільму онлайн

"Маленькі жінки" (Little Women)

"Маленькі жінки" – основою нової картини режисерки Грети Гервіг став однойменний роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт, який розповідає про життя чотирьох сестер під час Громадянської війни в США. Тімоті в стрічці дісталася роль Теодора Лоренса (або просто Лорі) – сироти та сусіда сім'ї Марч. Як говорить сам актор, прочитавши книгу, одразу закохався в цю історію та з задоволенням взяв участь у зйомках. Тут можна актора розглянути з більш романтичної сторони, оскільки він був таємничо закоханий в одну із сестер.

"Маленькі жінки" 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

"Король" (The King)

"Король" – це історичний драматичний фільм, що розповідає про принца Гела – майбутнього короля Генріха V, який має успадкувати престол і дізнатися, що ж таке влада. Тут Шаламе зіграв головну роль принца Гела, який не хоче жити королівським життям під керівництвом свого батька. Сам фільм – це екранізація історичних п'єс Шекспіра "Генріх IV" і "Генріх V".

"Король" 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

"Гарний хлопчик" (Beautiful Boy)

"Гарний хлопчик" – доволі важка психологічна драма, в якій Тімоті зіграв головну роль. Фільм є біографічною історією хлопця з залежністю. У цій картині батько намагається знайти спільну мову зі своїм сином Ніком, який підсів на важкі наркотики, та намагався побороти його залежність. Роль Ніка – важка, у ній показують великий спектр емоцій від стану під наркотиками до бажання зберегти відносини з батьком, страждання через розлуку з ним та відчай героя наодинці з собою.

"Гарний хлопчик" 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Інтерстеллар" (Interstellar)

"Інтерстеллар" – науково-фантастичний кінофільм від Крістофера Нолана про те, як на планеті Земля закінчуються ресурси для життя і група вчених летить у відкритий космос вивчати інші планети для подальшої еміграції людей. Це один із перших фільмів Тімоті, де він зіграв другорядну роль сина пілота НАСА Метью Макконахі. На жаль, тут не так часто в кадрі можна побачити самого Шаламе, але фільм беззаперечно вартий уваги.

"Інтерстеллар" 2014: дивитись трейлер фільму онлайн

Автор: Софія Бігайло