Що подивитись після роботи: 5 легких фільмів, які допоможуть розслабитись

Сьогодні п'ятниця, а це означає одне – позаду важкий робочий тиждень, а попереду – незабутні вихідні. Саме час влаштувати собі справжній релакс за переглядом легкого фільму.

Редакція Кіно 24 зробила список стрічок спеціально для таких випадків. Серед обраного: "Всі радісні місця", "Кафе бажань", "Народження зірки" та інші.

Радимо Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

"На висотах Нью-Йорка" (2021)

Фільм було створено за мотивами однойменного мюзиклу, який успішно представлявся на Бродвеї з 2009 по 2011 рік.

Дія розгортається у Нью-Йоркському районі Вашингтон-Хайтс, розташованому на півночі Манхеттена. Уснаві (Ентоні Рамос), власник невеличкої крамнички, знає всіх місцевих мешканців. Спокійне життя героїв раптово порушує приголомшлива звістка: один із них виграв рекордну суму грошей у лотереї.

"На висотах Нью-Йорка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Всі радісні місця" (2020)

Зустріч Вайолет і Теодора різко змінює їхнє життя назавжди. Обоє страждають від емоційних та фізичних розривів з минулого, але вони виявляють, що навіть найменші місця та події можуть мати велике значення.

Головні ролі виконали Ель Феннінг та Джастіс Сміт. Фільм було знято за мотивами однойменного роману Дженніфер Нівен, який побачив світ у 2015 році та став бестселером. Режисером виступив Бретт Хейлі, відомий за фільмом "У пошуках Аляски".

"Всі радісні місця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кафе бажань" (2019)

Чоловік, на ім'я Віктор, уже давно не є молодим; його життя було сповнене подій і кохання. Але зараз все інакше – роки пролетіли, а улюблена жінка вирішила зрадити йому з другом сім'ї.

Його син вирішив здивувати батька незвичайним подарунком на день народження: існує компанія, що здатна максимально точно відтворює минулі події, переносячи вас у той час. Хтось може хотіти побачити ключові моменти історії, але Віктор мріє повернутися у день, коли він зустрів свою кохану. 40 років тому чоловік був насправді щасливий.

"Кафе бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Народження зірки" (2018)

Колись Джексон Мейн був видатним музикантом, що виконував кантрі-музику. Але тепер його музичний шлях наближається до краху.

Одного разу у закладі він зустрів дівчину з божественним голосом – її звуть Еллі. Вона завжди мріяла про велику музичну кар'єру, але вже втратила віру у свої мрії. Річ у тім, що людям подобається її голос, але вони не приймають її зовнішності. Джек вирішує допомогти Еллі здійснити її мрію за будь-яку ціну.

Їхня спільна робота приносить їм не лише успіх у музичній сфері, але і кохання. Але чи зможе цей успіх не втрутитися у їхні стосунки?

"Народження зірки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найдовша подорож" (2015)

Історія розкриває дві любовні лінії: перша відбувається в наш час, а друга – на покоління раніше. Відносини Люка і Софі запалюються із неймовірно сильною пристрастю.

Але коли Люк, колишній чемпіон родео, вирішує повернутися до улюбленої справи, Софі опиняється у відчаї. Вона має страх втратити своє справжнє кохання і це змушує юну студентку коледжу розколюватися між своїм серцем і розсудливими рішеннями.

Все змінюється, коли пара зустрічається з літнім Айрою, який розповідає свою власну історію кохання.

"Найдовша подорож": дивіться онлайн трейлер фільму

Вмощуйтесь зручніше та не забудьте про попкорн. Обирайте стрічку для перегляду та влаштуйте собі незабутні вихідні після напруженого робочого тижня.