Банки, які стають мішенню для грабіжників, нічні клуби, небезпечні знайомства та автомобілі, що мчать вулицями на шаленій швидкості. Ці фільми легко уявити частиною світу GTA 6.

24 Канал зібрав п'ять кримінальних стрічок, які варто подивитися тим, кому подобається атмосфера нової гри Rockstar. Тут є і злочинці з великими амбіціями, і поліцейські під прикриттям, і пригоди, після яких герої вже не зможуть повернутися до колишнього життя.

"Місце під соснами" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: кримінальна драма, трилер.

Раян Гослінг грає Люка – мотокаскадера, який дізнається, що має маленького сина. Чоловік хоче забезпечити родину, але грошей від виступів йому недостатньо. Тому він погоджується на пропозицію місцевого механіка та починає грабувати банки. Спочатку все здається продуманим планом, однак черговий злочин приводить Люка до зіткнення з молодим поліцейським Ейвері (Бредлі Купер). Із цього моменту історія набуває зовсім іншого масштабу: рішення двох чоловіків впливають не лише на їхні долі, а й на життя їхніх дітей. Стрічка особливо цікава тим, що не перетворює кримінал на красиву пригоду, а показує ціну рішень, які вже неможливо скасувати. Мотоцикли, пограбування та протистояння із законом додають їй того самого настрою, який зараз обговорюють у контексті GTA 6.

Дивіться трейлер фільму "Місце під соснами" онлайн:

"Поліція Маямі: Відділ моралі" (2006)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: кримінальний бойовик, трилер.

Сонні Крокетт (Колін Фаррелл) і Рікардо Таббс (Джеймі Фокс) працюють детективами у відділі боротьби з наркотиками. Їхнє нове завдання – проникнути в оточення впливового наркоторговця та зібрати докази проти його злочинної мережі. Для цього напарники видають себе за контрабандистів і поступово стають частиною небезпечного світу, у якому не можна довіряти навіть найближчим знайомим. Ситуація ускладнюється, коли Сонні закохується в Ізабеллу (Гун Лі), яка пов'язана з кримінальним босом. Тепер детектив ризикує не лише провалити операцію, а й втратити контроль над власним життям. Фільм Майкла Манна варто подивитися заради його особливої естетики: нічні клуби, розкішні яхти, прибережні траси та Маямі, яке зовсім не схоже на безтурботний курорт із туристичних листівок.

Дивіться трейлер фільму "Поліція Маямі: Відділ моралі" онлайн:

"Відв'язні канікули" (2012)

Рейтинг IMDb: 5,3/10

Жанр: кримінальна драма, трилер.

Селена Гомес, Ванесса Гадженс та Ешлі Бенсон у ролях студенток, які вирішили провести канікули зовсім не так, як планували б їхні батьки. Чотири подруги мріють потрапити на весняні вечірки у Флориді, але не мають достатньо грошей. Вихід вони знаходять доволі радикальний – грабують ресторан. Після арешту дівчат несподівано звільняє місцевий наркодилер Елієн (Джеймс Франко). Він відкриває їм двері у світ вечірок, зброї та кримінальних розбірок. Особливість фільму – його контрастність: яскраві купальники, музика, басейни та безтурботні танці поступово змінюються сценами, у яких уже зовсім не до веселощів. Це одна з тих стрічок, де красивий відпочинок дуже швидко виходить з-під контролю.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Відв'язні канікули" онлайн:

"Кров'ю і потом: Анаболіки" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: кримінальна комедія, бойовик.

Деніел Луго (Марк Волберг) працює фітнес-тренером і переконаний, що заслуговує на набагато більше, ніж має. Він хоче розбагатіти, тому залучає двох знайомих бодибілдерів до плану викрадення заможного бізнесмена. Чоловіки розраховують швидко отримати гроші й нарешті зажити розкішно, але зовсім не враховують, наскільки складним може виявитися злочин. Замість ідеального пограбування починається низка безглуздих рішень, які дедалі сильніше затягують героїв у кримінальну історію. Найцікавіше, що сюжет заснований на реальних подіях, які відбувалися у Флориді в 1990-х роках. Тому за комедійними сценами та фірмовим гумором Майкла Бея стоїть історія справжнього злочину.

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"Погані хлопці 2" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,6/10

Жанр: бойовик, кримінальна комедія.

Майк Лоурі (Вілл Сміт) і Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) – напарники, які мають зовсім різні характери, але разом здатні розплутати навіть найскладнішу справу. Цього разу детективи виходять на слід наркобарона, який намагається захопити контроль над постачанням наркотиків у Маямі. Паралельно Маркус дізнається, що його сестра Сідні зустрічається з Майком, і це створює додаткові проблеми в їхніх стосунках. На відміну від попередніх стрічок у добірці, тут на першому плані не психологія злочинців, а шалений темп поліцейської операції. Режисер Майкл Бей не економить на видовищах: величезні автомобільні погоні, перестрілки, вибухи та поїздки від Маямі до Куби. А дотепні суперечки головних героїв не дають фільму перетворитися на суцільний екшн.

Дивіться трейлер фільму "Погані хлопці 2" онлайн:

Якщо вам цікаво, чому Голлівуд досі не отримав повноцінну екранізацію легендарної відеогри, дізнайтеся, чому творці GTA майже 30 років не погоджуються передати свою франшизу кіностудіям.