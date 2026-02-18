Коли статки стають пасткою: 5 блискучих фільмів, які покажуть темний бік успіху

Ми живемо в епоху захоплення естетикою old money та "тихої розкоші", проте кінематограф дедалі частіше нагадує нам: за кожним бездоганно накрахмаленим комірцем та багатомільярдним трастом зазвичай ховається безодня самотності, параної або щирого божевілля.

Екранні багатії рідко бувають щасливими: вони радше стають заручниками власних привілеїв, перетворюючи обідні столи на лінію фронту, а родинні зв'язки – на розмінну монету. 24 Канал зібрав 5 найгучніших фільмів і серіалів останніх років, які доводять: великий статок – це не лише квиток у краще життя, але й іноді – запорука грандіозної катастрофи.

"Солтберн" (2023)

Екстравагантний трилер Емеральд Феннелл став справжнім культурним феноменом, змусивши весь світ обговорювати межу між захопленням та одержимістю. У центрі сюжету –Олівер Квік, студент Оксфорда, але за стипендією, а не статком батьків.

Олівер почувається аутсайдером у цьому замкненому світі багатих і родовитих, але згодом зближується з аристократичним та харизматичним Феліксом Кеттоном, якого зіграв Джейкоб Елорді. Запрошення провести літо у Солтберні, родовому маєтку Фелікса, стає для Олівера вхідним квитком у світ непристойної розкоші, де кожен член родини – від ексцентричної матері до відстороненого батька – є водночас і хижаком, і жертвою у витонченій грі статусів, до якої у свій специфічний спосіб долучається і Квік.

"Солтберн": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм спровокував шалений розголос не лише завдяки бездоганній візуальній естетиці та саундтреку, що повернув у чарти хіти 2000-х, а й через серію провокаційних сцен, які балансують на межі фолу. Феннелл майстерно деконструює жанр готичного роману, перетворюючи його на сатиру про соціальне сходження, де нещастя багатої родини полягає в їхній абсолютній зверхності, поверхневості і нудьзі, а ще – у такій само абсолютній беззахисності перед тим, кому не має чого втрачати.

"Ріплі" (2024)

Свіжа адаптація Стівена Зілліана перетворила роман Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі" на вишукане монохромне полотно, де кожен кадр нагадує високу фотомистецьку роботу. Том Ріплі у виконанні Ендрю Скотта постає не просто авантюристом, а холодним, розважливим маніпулятором, який потрапляє до сонячної Італії 1960-х, щоб повернути додому Дікі Грінліфа, розпещеного сина промислового магната.

Якщо культова екранізація Ентоні Мінгелли 1999 року з Меттом Деймоном та Джудом Лоу була сповнена тепла, золотавої засмаги та чуттєвості, то мінісеріал Netflix 2024 року обирає шлях нуарного психологізму, фокусуючись на заздрості як на руйнівній силі.

"Ріплі": дивіться онлайн трейлер фільму

У "Ріплі" багатство постає як певна сліпота, яка дозволяє нахабному "зрячому" хижаку непомітно інтегруватися в чуже життя – з метою його привласнити. Цей серіал – ідеальний вибір для тих, хто цінує повільний темп, інтелектуальну напругу та хоче побачити, як класичний трилер про соціального паразита набуває рис античної трагедії.

"Спадкоємці" (2018–2023)

Флагманський серіал HBO від шоуранера Джессі Армстронга став справжнім культурним феноменом десятиліття, перетворивши спостереження за моральним розпадом родини медіамагнатів на справжню інтелектуальну залежність.

Сюжет, що черпає натхнення у реальних історіях медіаімперій Руперта Мердока та Самнера Редстоуна, розгортається навколо патріарха Логана Роя (Браян Кокс) та його чотирьох дорослих дітей, кожен з яких є втіленням певного аспекту родинної дисфункції. Ми бачимо відлюдькуватого старшого сина Коннора (Алан Рак), амбітного, але вразливого Кендалла (Джеремі Стронґ), зухвалого та цинічного Романа (Кіран Калкін) та єдину доньку Шивон (Сара Снук), яка намагається грати за власними правилами у чоловічому світі великого бізнесу.

"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу

Битва спадкоємців Логана Роя за престол медіакорпорації Waystar Royco – не просто драма про великий бізнес, а хірургічно точне дослідження травми, де батьківська любов видається порційно і лише в обмін на лояльність, а розкіш приватних джетів лише підкреслює емоційну пустку героїв.

"Дім Ґуччі" (2021)

Кримінальна драма Рідлі Скотта перетворює сторінки модної історії на шекспірівську трагедію, розіграну в декораціях італійського гламуру. В основу фільму лягли реальні події, що шокували світ у 1995 році, – замовне вбивство Мауріціо Ґуччі, спадкоємця легендарної модної імперії. Стрічка фокусується на стрімкому злеті та фатальному падінні корисливої Патриції Реджані, яка шляхом одруження із Мауріціо стає частиною клану, чиє прізвище вартує мільярди.

"Дім Ґуччі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім Ґуччі" – наочне застереження щодо того, як надмірні амбіції та жага контролю здатні знищити навіть найуспішнішу бізнес-династію. Рідлі Скотт зібрав на майданчику справжнє акторське сузір'я.

Екранний тандем Леді Ґаґи та Адама Драйвера майстерно відтворює трансформацію пристрасного кохання у холодну та розрахункову ненависть. Та окрім них у фільмі також задіяні такі потужні актори, як Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Джаред Лето, Сальма Гаєк та інші.

"Мисливець за спадком" (2026)

Потенційно найгучніший чорнокомедійний трилер сезону – фільм "Мисливець за спадком" режисера і сценариста Джона Паттона Форда ("Злочинниця Емілі"). Стрічка має цікавий родовід: вона є сучасним переосмисленням британської класики 1949 року "Добрі серця і корони", що свого часу увійшла до сотні найкращих фільмів за версією Time. Сценарій Форда переосмислює історію про амбітного аутсайдера, чию матір родичі-аристократи позбавили титулу і статків через шлюб із простолюдином.

У центрі сюжету "Мисливця за спадком" Беккет Редфеллоу – молодий чоловік, який вирішує повернути собі багатомільярдний статок своєї матері, позбувшись семи зарозумілих родичів, що стоять на його шляху до спадщини.

"Мисливець за спадком": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль виконав зірка сучасних блокбастерів Ґлен Павелл ("Людина, що біжить", "Топ Ґан: Меверік"), а компанію на екрані йому склала яскрава Маргарет Кволлі ("Субстанція", "Бідолашні створіння"), яка втілила колишнє кохання головного героя.

"Мисливець за спадком" обіцяє глядачеві серію вишукано вигадливих "нещасних випадків", що мають спіткати родичів Беккета, та іронічну відповідь на питання, чи здатні гроші насправді купити щастя. А відчути смак цієї небезпечної гри з мільярдними ставками можна буде у кінотеатрах України вже з 12 березня.