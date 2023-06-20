Втомилися від банальних слів "я тебе любитиму завжди" чи "ніколи не залишу"? Не змушуйте себе дивитися тривіальні мелодрами, зверніть увагу на нашу добірку цікавих фільмів.

Наприклад, зворушлива комедія "Романтики 303" пропонує глядачу оригінальну подорож двох молодих людей, а в комедії "Кохання – найкращі ліки" іронічно обігрується тема дивацтв. Гарного перегляду!

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3 небанальні фільми для тих, хто терпіти не може мелодрами

"Смерть на похороні", 2007 рік

Рейтинг IMDb: 7,3

"Смерть на похороні" – це комедійний фільм, американський рімейк британського оригіналу, який розповідає про сімейні таємниці, що майже зіпсували похоронну церемонію. Манірна англійська родина об'єднується, щоб глибоко оплакати свого покійного родича. З повним щирим сумом за загиблим володарем кришталевої, як вони вважають, душі, члени цієї благородної родини виявляються досить збентежені, коли дізнаються про ескапади, що здійснював їх дядечко за життя. Шантажист, який розкриває всі ці комічні історії, не має наміру мовчати. Він погоджується допомогти зберегти репутацію аристократів, але за невелику, за його словами, суму з великою кількістю нулів.

"Смерть на похороні": дивіться трейлер

"Завжди кажи "Так", 2008 рік

Рейтинг IMDb: 6,8

Американо-британський романтичний комедійний фільм 2008 року з Джимом Керрі, за однойменним романом британського письменника Денні Воллеса. За сюжетом, сором'язливий Карл Аллен має внести зміни у своє життя, використовуючи простий метод: відповідати "так" на будь-які запитання, оскільки раніше він майже завжди казав "ні". Це рішення призводить до реальних позитивних змін у його житті, але разом з ними приходять нові небезпеки.

"Завжди кажи "Так": дивіться трейлер

"Романтики 303", 2018 рік

Рейтинг IMDb: 7,5

У центрі уваги – молода пара студентів: Джул погано складає іспит з біохімії, тоді як Ян непохитно встоює за своїми переконаннями у політології. Зневірені університетом, вони вирішують залишити Берлін і вирушити у незабутню подорож через Європу. Проста спільна мандрівка швидко перетворюється на щось набагато глибше, допомагаючи молодим людям краще розкрити один одному свою сутність та зрозуміти різноманітні аспекти своїх особистостей. Ця подорож допомагає їм відкрити себе, розкрити свої характери й зрозуміти справжнє значення кохання.

"Романтики 303": дивіться трейлер