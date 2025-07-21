Найрейтинговіші у світі: 5 культових фільмів, які кожен має побачити хоч раз у житті

У кожного кіномана має бути добірка фільмів, які точно варто подивитись, не зважаючи на рік, жанр чи інші характеристики. Найрейтинговіші кіноісторії, які полюбились глядачам по всьому світу.

На Кіно 24 ми зібрали 5 таких кінопроєктів. Обирайте фільм та приготуйте попкорн, вечір обіцяє бути незабутнім.

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Які фільми кожен має побачити хоч раз у житті?

"Титанік"

Один із найлегендарніших фільмів в історії кіно – це "Титанік" 1997 року. Це художній фільм-катастрофа режисера та сценариста Джеймса Камерона. У стрічці знялися легендарні Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо.

Цей фільм став рекордсменом за кількістю здобутих премій Оскар. Зокрема, його було номіновано в 14 категоріях, з яких він переміг у 11. Серед них – найпрестижніші номінації, такі як "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер".

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету стрічки шалено закохані Джек і Роуз, які випадково зустрічаються під час першого й останнього рейсу легендарного "Титаніка", який вважали непотоплюваним. Вони ще не підозрюють, що розкішний лайнер незабаром зіштовхнеться з айсбергом у крижаних водах Північної Атлантики, а їхнє палке кохання обернеться боротьбою за життя.

До речі, в Україні вийде фільм, який закохає у себе усіх глядачів. Дізнайтесь подробиці – за посиланням.

Також серед найлегендарніших фільмів варто назвати такі стрічки:

"Аватар"

"Термінатор"

"Матриця"

"Шоу Трумена"

Обирайте стрічку для перегляду уже сьогодні.