2 атмосферні фільми, які треба подивитись у перший день літа

Травень позаду, а отже, настав перший день довгоочікуваного літа. Це час, коли всі йдуть на канікули, у відпустку та отримують заслужений відпочинок.

Щоб розпочати літо яскраво, обирайте для перегляду атмосферні фільми. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про стрічки, які допоможуть налаштуватися на літній настрій.

Які фільми подивитись у перший день літа?

"Під сонцем Тоскани"

Це фільм 2003 року, який точно варто подивитися у перший день літа. Він поєднує у собі жанри комедії, драми та мелодрами. Сюжет розгортається навколо жінки на ім'я Френсіс Мейс, яка переживає болісне розлучення з чоловіком і занурюється в апатію та депресію. Це впливає не лише на її емоційний стан, а й на професійне життя – письменниця більше не може працювати.

Тож подруга вирішує, що настав час змін, і пропонує поїхати до Італії, аби розвіятися. Саме там Френсіс по-справжньому починає нове життя: купує старовинну віллу, знаходить нових друзів і поступово знову відкриває себе для щирого кохання.

"Королівство повного місяця"

Цей фільм вийшов на екрани у 2012 році. Події розгортаються на острові біля узбережжя Нової Англії у 1965 році. Двоє 12-річних підлітків закохуються одне в одного, укладають таємний союз і тікають від дорослих. Поки місцеві служби та батьки намагаються знайти дітей, на острові насувається потужна буря, яка перевертає життя мешканців догори дриґом.

Це тепла історія про перше кохання, пригоди та романтику, яку особливо атмосферно дивитися саме на початку літа.