4 психологічні фільми, які дуже важко дивитись

Якщо ви обожнюєте напружені сюжети, де розв'язку не так просто розгадати, то впевнено кажемо, що зайшли на потрібну сторінку. Оскільки вихідні дні офіційно розпочались, то добірка цих фільмів допоможе цікаво провести вечір.

24 Канал обрав ті фільми, які інтригують, а деколи і лякають, що такі події мали місце у реальному житті.

"Клівлендські бранки", 2015

Рейтинг IMDb: 6,6

Кінострічка заснована на реальних подіях. Арелій Кастро, на перший погляд, звичайний чоловік, який викрав і утримував у своєму будинку трьох жінок: Мішель Найт, Аманду Беррі та Джину Дехесус. Першу жертву він утримував понад 10 років, піддаючи жорстоким знущанням та сексуальному насильству.

"Клівлендські бранки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Непрощенна", 2021

Рейтинг IMDb: 7,2

Рут Слейтер виходить з тюрми після 20 років за ґратами за вбивство копа. Суспільство не приймає колишню ув'язнену, однак жінка цим не дуже переймається, її головна мета – знайти молодшу сестру Кеті. Востаннє вона її бачила у день трагедії.

"Непрощенна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реквієм за мрією", 2000

Рейтинг IMDb: 8,3

Самотня вдова має одну єдину мрію – потрапити на улюблене телешоу. Щоб влізти у червону сукню, жінка починає безконтрольно приймати небезпечні дієтичні пігулки, що призводить до важкої залежності, галюцинацій та психіатричної лікарні. Але це тільки одна сюжетна лінія. У фільмі їх всього 4 і кожна із них має взаємозв'язок.

"Реквієм за мрією": дивіться онлайн трейлер фільму

"Єретик", 2024

Рейтинг IMDb: 7,0

Дві молоді мормонські місіонерки, сестра Барнс і сестра Пекстон, стукають у двері будинку загадкового містера Ріда, щоб поговорити про релігію. Чоловік заманює їх у пастку, замикає всередині та влаштовує небезпечну психологічну гру. Він методично перевіряє їхню віру на міцність через хитрі інтелектуальні провокації.

"Єретик": дивіться онлайн трейлер фільму

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