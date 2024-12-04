Для гарного відпочинку: 3 високорейтингові фільми, які варто подивитися ввечері

Ввечері завжди хочеться розслабитися, забути про роботу та інші справи. Це ідеальний час для проведення часу за переглядом цікавого фільму, який змусить зануритися у зовсім інший світ.

24 Канал підготував добірку високорейтингових стрічок, які варто переглянути ввечері. Ці фільми точно не дозволять вам занудьгувати.

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"Люди в чорному" (1997)

На Землю регулярно прибувають прибульці, але про це ніхто не знає завдяки секретній агенції "Люди в чорному". Її члени контролюють діяльність інопланетних істот та сприяють захисту планети від потенційних загроз. Усі агенти, вбрані у чорні костюми, мають змогу користуватися новітніми технологіями, щоб зберігати таємницю прибульців від звичайних людей. Молодий поліціянт Джей тільки-но вступив до лав агенції, тому ще вивчає всі тонкощі роботи від свого напарника Кея. Чоловікам доведеться стикнутися з випробуваннями та врятувати Землю від тотального знищення.

"Люди в чорному": дивіться трейлер онлайн

"Початок" (2010)

Кобб, щоб приховати своє кримінальне минуле, погоджується викрадати таємниці людей, проникаючи у їхні сни. Одного разу головний герой отримує спеціальне завдання – дізнатися важливу інформацію в одного заможного чоловіка. Однак не все так просто. Річ у тім, що цей багатій занадто розумний і може зрозуміти, що щось не так. Тому Кобб починає роздумувати над кількарівневою схемою, яка зможе побудувати інший світ, що змусить засумніватися в його реальності.

"Початок": дивіться трейлер онлайн

"Гра Моллі" (2017)

Моллі Блум займалася спортом протягом життя, поки не отримала серйозну травму. Їй довелося залишити кар'єру лижниці та переїхати до Лос-Анджелеса. Там вона влаштовується на роботу в бар і несвідомо стає учасницею приватних азартних ігор, в яких беруть участь голлівудські зірки. Моллі заробляє неабиякі гроші, тому вирішує створити власне казино в номері готелю. Успіху дівчини немає меж – її клієнти приносять все більше і більше коштів до бізнесу. Блум знайомиться з представниками мафії, але ще не знає, що саме на неї чекає після співпраці з ними.

"Гра Моллі": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми забезпечать вам вдалий вечір. Тож обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом!