17 квітня, 23:18
Сильні фільми, які змушують задуматися

Марія Примич
Основні тези
  • Стаття розповідає про фільми, які спонукають до роздумів: "Людина на ім'я Уве", "Прихована краса" та "Форрест Ґамп".
  • Кожен фільм описаний з ключовими деталями сюжету та рейтингом IMDb.

Інколи хочеться дивитися фільми, які підштовхнуть до глибоких роздумів. Часто після перегляду таких стрічок люди поринають у власні думки та не хочуть ні з ким говорити.

Фільми, які змушують задуматися

"Людина на ім'я Уве" (2015)

  • Рейтинг IMDb: 7.7/10

Літній чоловік на ім'я Уве – злий сусід. Його дратує сміття, яке кинули деінде, неправильно припарковані авто тощо. Чоловік постійно свариться зі сім'єю, в якій батько ледве справляється з побутовими питаннями. Сам Уве підтримує порядок як у будинку, так і в гаражі, проте вже давно вважає, що його життя немає сенсу. 

"Прихована краса" (2016)

  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

Успішний рекламний менеджер із Нью-Йорка Говард Інлет пережив велику трагедію і став відстороненим. Друзі намагаються відновити зв'язок з чоловіком, а він хоче знайти відповіді у Всесвіті. Говард надсилає листи Любові, Часу та Смерті й отримує несподівані відгуки.

"Форрест Ґамп" (1994)

  • Рейтинг IMDb: 8.8/10

У фільмі розповідається про Форреста Ґампа, який має вроджені вади та обмежені розумові здібності. У дитинстві з хлопчика часто насміхалися його однолітки.

У дорослому віці Форрест чудово грає у футбол, закінчує коледж, вступає до армії та відправляється служити у В'єтнам, а згодом відкриває бізнес. На чоловіка чекає безліч неймовірних знайомств та пригод.

Які культові фільми 90-х подивитися?

  • "Славні хлопці" – це історія про Генрі Гілла, який свідчить проти своїх колишніх партнерів та потрапляє до програми захисту свідків ФБР.

  • "Кримінальне чтиво" – у фільмі розповідається про гангстерів Джулс і Вінсента, які працюють на Марселласа Волеса. Проте вони не лише займаються кримінальними справами, але й обговорюють глибокі теми.

  • "Маска" – чарівна зелена маска змінює життя працівника банку Стенлі Іпкіса. Він стає впевненим і харизматичним чоловіком, тож привертає увагу співачки нічного клубу Тіни Карлайл. Водночас Стенлі розізлив кримінального авторитета Доріана Тайрелла, коли пограбував банк.