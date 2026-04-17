Сильні фільми, які змушують задуматися

Інколи хочеться дивитися фільми, які підштовхнуть до глибоких роздумів. Часто після перегляду таких стрічок люди поринають у власні думки та не хочуть ні з ким говорити.

Фільми, які змушують задуматися

"Людина на ім'я Уве" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Літній чоловік на ім'я Уве – злий сусід. Його дратує сміття, яке кинули деінде, неправильно припарковані авто тощо. Чоловік постійно свариться зі сім'єю, в якій батько ледве справляється з побутовими питаннями. Сам Уве підтримує порядок як у будинку, так і в гаражі, проте вже давно вважає, що його життя немає сенсу.

"Прихована краса" (2016)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Успішний рекламний менеджер із Нью-Йорка Говард Інлет пережив велику трагедію і став відстороненим. Друзі намагаються відновити зв'язок з чоловіком, а він хоче знайти відповіді у Всесвіті. Говард надсилає листи Любові, Часу та Смерті й отримує несподівані відгуки.

"Форрест Ґамп" (1994)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

У фільмі розповідається про Форреста Ґампа, який має вроджені вади та обмежені розумові здібності. У дитинстві з хлопчика часто насміхалися його однолітки.

У дорослому віці Форрест чудово грає у футбол, закінчує коледж, вступає до армії та відправляється служити у В'єтнам, а згодом відкриває бізнес. На чоловіка чекає безліч неймовірних знайомств та пригод.

