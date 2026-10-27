Погода жахлива, зате кіно чудове: 5 фільмів, які врятують ваш вечір

Коли за вікном дощ, небо має колір мокрого асфальту, а виходити з дому хочеться приблизно ніколи, саме час влаштувати собі кінотерапію. Причому без маніяків, трагічних фіналів і зайвих причин поплакати. Погода й так чудово справляється із завданням зіпсувати настрій.

24 Канал зібрав п'ять фільмів, які допоможуть пережити похмурий вечір. Тут будуть кумедні пригоди, романтика, несподівані знайомства та історії, після яких світ здається трохи добрішим.

"Стажер", 2015

Жанр: комедія, драма.

IMDb: 7,1

70-річний Бен Вітакер вирішує, що пенсія – це, звісно, чудово, але сидіти вдома й чекати старості якось нуднувато. Тому влаштовується стажером до модної інтернет-компанії, якою керує молода та амбітна Джулс Остін. Спочатку колеги сприймають нового працівника як милого дідуся, який випадково заблукав дорогою до пенсійного фонду. Однак невдовзі з'ясовується, що його життєвий досвід дорожчий за будь-які бізнес-курси.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 59% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають чудову взаємодію головних акторів, хоча вважають сюжет дещо передбачуваним. Втім, саме за таку легкість цей фільм і хочеться передивлятися.



"Стажер": дивитись трейлер

"Зависнути у Палм-Спрінгс", 2020

Жанр: романтична комедія, фантастика.

IMDb: 7,4

Найлз і Сара знайомляться на весіллі, яке мало б стати звичайною романтичною пригодою. Але замість наступного ранку на них чекає той самий день. І так знову, знову й знову. Опинившись у часовій петлі, герої вирішують використати ситуацію на повну. Адже навіщо хвилюватися про наслідки, якщо завтра все одно не настане?

Що кажуть критики: Фільм має 95% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять оригінальний гумор, непередбачувані повороти та чудову хімію між Енді Сембергом і Крістін Міліоті.



"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивитись трейлер

"Місіс Гарріс їде у Париж", 2022

Жанр: комедія, драма.

IMDb: 7,1

Звичайна лондонська прибиральниця Ада Гарріс одного дня бачить розкішну сукню Christian Dior і вирішує, що неодмінно повинна її придбати. Є лише маленька проблема: коштує вбрання стільки, що на ці гроші можна було б прожити кілька років. Але хіба справжню мрію зупинять якісь фінансові дрібниці? Жінка починає збирати гроші й вирушає до Парижа, де на неї чекають пригоди, нові знайомства та світ високої моди, який зовсім не готовий до такої гості.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 94% позитивних рецензій. Критики особливо відзначають чарівну гру Леслі Менвілл, атмосферу Парижа 1950-х і щиру історію про те, що мріяти ніколи не пізно.

"Місіс Гарріс їде у Париж": дивитись трейлер

"Вулиця жита", 2023

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 7,2

Двоє молодих лондонців Дом і Яс знайомляться після невдалих романтичних стосунків. Обоє пережили розриви й, здавалося б, мали б триматися якомога далі від нових любовних пригод. Але доля, як завжди, має специфічне почуття гумору. Герої вирушають на прогулянку Південним Лондоном, яка поступово перетворюється на низку кумедних ситуацій, відвертих розмов і несподіваних відкриттів.

Що кажуть критики: Фільм отримав 98% схвальних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі називають його свіжим поглядом на романтичні комедії та хвалять яскраву картинку, природні діалоги й харизму головних акторів.



"Вулиця жита": дивитись трейлер

"Тельма", 2024

Жанр: комедія, пригодницький бойовик.

IMDb: 6,9

93-річна Тельма стає жертвою телефонних шахраїв, які видають себе за її онука й виманюють гроші. Здавалося б, звичайна пенсіонерка мала б звернутися до поліції та змиритися з утратою. Але наша героїня вирішує, що настав час показати злочинцям, із ким вони зв'язалися. Озброївшись рішучістю та заручившись допомогою літнього друга, Тельма вирушає на пошуки шахраїв. І перетворюється на справжнього агента 007, тільки замість спортивного автомобіля у неї електроскутер.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 98% позитивних рецензій. Оглядачі захоплюються грою Джун Сквібб, дотепним гумором і тим, як авторам вдалося перетворити серйозну тему старіння на веселу й зворушливу пригоду.

"Тельма": дивитись трейлер

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