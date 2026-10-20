Навіть найсильніші не стримають сліз: фільми, які пробирають до мурашок

Іноді хочеться ввімкнути легку комедію, забути про проблеми та посміятися. А іноді – добровільно зіпсувати собі вечір, виплакати всі сльози й ще пів години дивитися в стелю, переосмислюючи життя.

24 Канал зібрав 5 неймовірно емоційних фільмів на вечір, після яких сухими залишаться хіба що серветки, до яких ви не встигнете дотягнутися. Тут історії про кохання, втрату, відданість і людяність, які здатні розчулити навіть найзатятіших скептиків.

"Хатіко: Вірний друг", 2009

Жанр: драма, сімейний.

IMDb: 8,1

Професор знаходить маленьке цуценя породи акіта й забирає його додому. Між чоловіком і собакою виникає особливий зв'язок. Щодня Хатіко проводжає господаря на вокзал і зустрічає після роботи. Однак одного дня все змінюється.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 64% позитивних рецензій. Оглядачі відзначили зворушливу історію відданості, хоча деякі розкритикували надмірну сентиментальність.



"Хатіко: Вірний друг": дивитись трейлер

"Зелена миля", 1999

Жанр: драма, фентезі, кримінальний.

IMDb: 8,6

Пол Еджкомб працює наглядачем у в'язниці, де утримують засуджених до смертної кари. Одного дня туди потрапляє Джон Коффі – величезний чоловік із напрочуд доброю душею та загадковими здібностями. Поступово наглядач починає сумніватися у винуватості ув'язненого. А глядачі – у власній здатності витримати три години без сліз.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 78% позитивних рецензій. Критики хвалять сильні акторські роботи Тома Генкса та Майкла Кларка Дункана й емоційну глибину історії, хоча зауважують, що стрічка дещо затягнута.



"Зелена миля": дивитись трейлер

"Винні зірки", 2014

Жанр: романтична драма.

IMDb: 7,6

Шістнадцятирічна Гейзел, яка бореться з онкологічним захворюванням, знайомиться з харизматичним Огастусом. Між підлітками спалахують почуття, і вони намагаються прожити якомога більше щасливих моментів разом.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 81% позитивних рецензій. Оглядачі відзначили чудову гру Шейлін Вудлі, щирість історії та вміння поєднувати гумор із болючими темами.



"Винні зірки": дивитись трейлер

"Батько", 2020

Жанр: психологічна драма.

IMDb: 8,2

Літній чоловік поступово втрачає пам'ять і здатність орієнтуватися в реальності. Його донька намагається допомогти, але батько відмовляється визнавати, що потребує догляду.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має вражаючі 98% позитивних рецензій. Критики особливо відзначили гру Ентоні Гопкінса та Олівії Колман, а також надзвичайно проникливе зображення деменції.



"Батько": дивитись трейлер

"Голос монстра", 2016

Жанр: фентезі, драма.

IMDb: 7,4

Дванадцятирічний Конор переживає важку хворобу матері. Однієї ночі величезне дерево за його вікном оживає та перетворюється на монстра, який починає розповідати хлопчику дивні історії.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 86% позитивних рецензій. Оглядачі високо оцінили незвичайне поєднання похмурої казки та глибокої психологічної драми.

"Голос монстра": дивитись трейлер

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