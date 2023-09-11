Прем'єри вересня: 16 довгоочікуваних фільмів, які не можна пропустити

11 вересня 2023, 13:14
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Вересень – насичений місяць для справжніх шанувальників кіно. Прем'єри, серед яких український фільм "Я, Ніна" чи наступна частина серії бойовиків "Нестримні", не залишать байдужими жодного кіномана.

Вже 1 вересня вийшов фільм "Бідолашні", що розповідає про неврівноважену і надзвичайно привабливу жінку на ім'я Белла Бакстер, головну роль у якому виконала Емма Стоун. Крім того, для глядачів цікавим може бути документальний фільм-розслідування під назвою "Євродонбас".

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Від захопливих пригод в Греції до емоційних драм, комедій та протистояння штучному інтелекту – у вересні кожен знайде фільм за своїм смаком. Повний список усіх прем'єр доступний нижче.

Прем'єри вересня

​1 вересня

  • "Бідолашні" – екранізація однойменного роману Аласдера Ґрея з Еммою Стоун, Марком Руффало та Вільямом Деффо у ролях;
Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

7 вересня

  • "Монахиня 2" – сиквел готичного горору 2018 року з Таїсією Фарміґою;
  • "Я, Ніна" – український фільм, знятий за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової про боротьбу з раком;
  • "Під гіпнозом" – детектив з Беном Аффлеком у головній ролі;
  • "Моє велике грецьке весілля 3" – американська романтична комедія про подорож сім'ї Портокалос до Греції;

"Моє велике грецьке весілля 3": дивіться трейлер

14 вересня

  • "Привиди у Венеції" – фільм за романом Агати Крісті "Вечірка на Геловін";
  • "Душа команди" – сімейна комедія, переможець цьогорічного Чілдрен Кінофесту;
  • "Ікло" – ретроспективний фільм триразового номінанта на Оскар Йоргоса Лантімоса;
  • "Після. Назавжди" – популярна мелодрама про нестримне кохання Хардіна і Тесси;

"Після. Назавжди": дивіться трейлер 

 

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21 вересня

  • "Нестримні 4" – американський бойовик режисера Скотта Во. Головні ролі зіграли актори Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен та Джейсон Стейтем;
  • "Маєток" – комедія з голлівудським актором Девідом Духовни, який має українські корені;
  • "Євродонбас" – документальний фільм-розслідування, який розвінчує радянські міфи про Донбас і розповідає про те, як індустрію регіону засновували європейці;
  • "Реаліті" – біографічний фільм з Сідні Свіні в головній ролі;
  • "Репродукція майбутнього" – фантастична комедія режисерки Софі Бартез, який вона зняла після 9-річної перерви. Головну роль зіграла Емілія Кларк;

28 вересня

  • "Творець" – постапокаліптичний екшн, де людство бореться зі штучним інтелектом;
  • "Пила Х" – продовження невмирущої франшизи про маніяка Джона Крамера.

"Пила Х": дивіться трейлер 

 

Автор: Наталія Гулій