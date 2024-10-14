Якщо ви відчуваєте емоційне вигорання: 4 фільми, які допоможуть впоратися з апатією

Занурення в роботу та навчання може призвести до апатії та емоційного вигорання. Сірі будні часто забирають останні сили й мотивацію, які так потрібні, щоб продовжувати жити далі.

Кіно 24 підготував добірку фільмів, які допоможуть емоційно відновитися. Ці стрічки не тільки піднімуть настрій, але й зарядять енергією.

Цікаво Цікавинки від Netflix: 4 фільми, які варто подивитися ввечері

"1+1"

Заможний аристократ Філіп постраждав у результаті нещасного випадку – тепер він прикутий до ліжка, бо його тіло паралізувало. Чоловік шукає помічника, який би за ним доглядав. Одного разу в будинок приходить молодий хлопець Дрісс, який тільки вийшов з в'язниці. Він не хоче працювати, тому просто прийшов, щоб підписати письмову відмову, яка б дозволила йому далі отримувати гроші з безробіття.

Однак Філіп несподівано бере Дрісса на роботу. Хлопець зовсім не схожий на аристократів, з яким багатій звик мати справу, тому швидко налагоджує дружні стосунки з босом і намагається повернути йому жагу до життя.

"1+1": дивіться трейлер онлайн

"Чоловік, на ім'я Уве"

Уве – 59-річний сварливий чоловік-зануда. Його нещодавно змусили піти на пенсію, тому герой тепер особливо незадоволений життям. Чоловік має непохитні принципи, строгі звички та вибуховий характер, що створюють образ "сусіда з пекла". Втім, люди не розуміють, що за такою поведінкою Уве приховує власні історії та щирий смуток.

Одного дня в сусідній будинок переїжджає молода пара з двома маленькими доньками та випадково пошкоджує поштову скриньку Уве. З цього моменту зміниться життя не тільки головного героя, але й усієї місцевої громади.

"Чоловік, на ім'я Уве": дивіться трейлер онлайн

"Завжди кажи "Так"

У центрі сюжету – Карл Аллен, який занурився у сірі будні. Хоч чоловік і працює у творчій сфері, він відчуває як його мотивація та енергія зникають. Герою не хочеться бачитися з друзями, через що ті починають хвилюватися. Втім, Карл отримує пропозицію піти на один семінар, на що несподівано погоджується.

Там Аллен розуміє, що змінити своє життя можна досить легко – варто лише відповідати "так" на всі питання. Після цього заходу чоловік вирішує погоджуватися на всі пропозиції, що стане початком нової для нього пригоди.

"Завжди кажи "Так": дивіться трейлер онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті"

Волтер Мітті – звичайний офісний працівник, який виконує свою роботу. Кожен його день схожий на попередній, що тільки пригнічує героя. Однак він мріє про нове життя, де всі дії мають сенс. Чоловік закоханий у свою колегу, але заговорити з нею може лише у своїх фантазіях. Одного дня Волтер вирішує втілити власні мрії й бажання у реальність. Мітті вирушає в подорож, яка має повністю змінити його життя.

Якщо ви досі не знаєте, як повернути собі мотивацію працювати й навчатися, обирайте стрічку з переліку та перегляньте її. Ці фільми дозволять забути про всі проблеми, які вас хвилюють.