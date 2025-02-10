3 найкращі фільми для тих, хто хоче змінити своє життя

Інколи здається, що життя стоїть на паузі. Для того, щоб зробити перший крок до чогось нового, варто лише знайти натхнення у щирій історії, зворушливому фільмі або прикладі головного героя, який не боїться ризикувати.

24 Канал підготував добірку кінострічок, які змусять переосмислити свої цілі. Після перегляду цих фільмів вам захочеться почати писати новий розділ свого життя.

Не пропустіть 4 легендарні фільми про любов, які стали найпопулярнішими в історії кіно

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

В Елізабет Гілберт є все – кар'єра, дім і стосунки. Жінка мала б бути щасливою, але всередині відчуває порожнечу. Елізабет більше не може терпіти своє нудне життя, тому починає шукати справжню себе. Героїня вирушає в подорож в Італію, Індію та Індонезію, бо вірить, що здатна розпочати все з чистого аркуша та знайти душевну гармонію.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер фільму онлайн

"Стажер" (2015)

70-річний вдівець, на ім'я Бен, вже втомився від життя на пенсії. Чоловік влаштовується на роботу до онлайн-видання, яке пише про моду й стиль. Він починає своє стажування під керівництвом молодої та амбітної керівниці Джулс. Герої мають навчитися працювати разом, попри велику різницю у віці та поглядах на життя.

"Стажер": дивіться трейлер фільму онлайн

"1+1" (2011)

Заможний аристократ Філіп постраждав у результаті нещасного випадку. Відтоді тіло чоловіка стало паралізованим, тому тепер він прикутий до ліжка. Філіп шукає помічника, який би за ним доглядав. Одного разу в будинок приходить молодий хлопець Дрісс, який тільки вийшов з в'язниці. Несподівано Філіп бере чоловіка, який зовсім не схожий його колег, на роботу. Хлопець швидко налагоджує дружні стосунки з босом і намагається повернути йому жагу до життя.

"1+1": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми можуть стати потужною мотивацією для змін. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!