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"Почни спочатку"

У комедійній мелодрамі "Почати спочатку" головна героїня Майя отримує несподівану звістку, яка змінює її життя. Після численних невдач і безнадійних спроб здійснити свої мрії доля Майї змінюється, коли вона влаштовується на роботу у велику корпорацію.

Вирішивши довести, що креативність і працьовитість важливіші за престижні дипломи, Майя вирішує кинути виклик традиційним переконанням своїх колег. Чи вдасться Майї змінити їхню думку і довести свою цінність у корпоративному світі?

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"1+1"

Заможний аристократ Філіпп опиняється в ситуації, коли йому потрібна професійна доглядальниця після трагічної аварії, яка паралізувала його нижче шиї. Незважаючи на початкові застереження щодо Дрісса, простого і зухвалого юнака, який з'являється на співбесіді, Філіп все ж вирішує його найняти.

Незважаючи на спротив близького оточення Філіпа, Дріссу дають шанс проявити себе під час випробувального терміну. Його поведінка і відсутність надмірної жалості відповідають вимогам Філіпа.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джой"

У фільмі головна героїня Джой Мангано, яку грає Дженніфер Лоуренс, зображена матір'ю-одиначкою, яка намагається виховувати трьох дітей. Незважаючи на складні життєві обставини, Джой показана рішучою та винахідливою людиною, яка використовує будь-яку можливість заробити гроші. Намагаючись спростити своє життя, Джой винаходить революційний механізм, який дозволяє їй віджимати швабру, не намочуючи рук. Винахід Джой, який спочатку випускався невеликими партіями для місцевих магазинів і виставок, швидко набуває популярності у світовому масштабі.

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму

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