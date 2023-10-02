Що подивитися в кінотеатрах у жовтні: 6 найцікавіших фільмів

У жовтні в українських кінотеатрах покажуть багато нових фільмів. Серед них українська комедія "Велика прогулянка", яка мала вийти на великі екрани ще 24 лютого 2022 року.

Які фільми обов'язково треба побачити саме в кінотеатрах, дати їхніх прем'єр та описи – все це дізнавайтеся далі у добірці 24 Каналу.

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"Щенячий патруль: Мегакіно"

5 жовтнямультфільм

Це продовження однойменного мультфільму, який вийшов на екрани у 2021 році. На Місто Пригод, де проживають песики з команди Щенячого патруля, падає метеорит, що складається з особливих каменів, які дарують своїм власникам суперсилу. Кожен члени команди отримує такий камінь, але чи вдасться песикам зберегти їх?

"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Велика прогулянка"

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Фільм виробництва FlLM.UA мав вийти на екрани ще 24 лютого 2022 року, однак прем'єра відбувається лише зараз. За сюжетом, підприємці Наливайченки – Тодя та Рая мають улюблене місце на березі водойми, де обожнюють проводити вихідні. На пригоду зібралася родина Драгоманових – викладачка історії мистецтв Таня та диригент Євген. Не забарилися з відпочинком і бізнесмен Степан з помічником Геною. Так сталося, що всі вони приїхали на одну галявину й ніхто не збирається поступатися.

"Велика прогулянка": дивіться онлайн трейлер фільму