Ідеальною втечею від реального світу стануть фільми, що здатні розслабити, забрати весь стрес та негатив і змусити забути про виснаженість. Кіно 24 розповість про стрічки, які дадуть відпочити як фізично, так і морально.

Дивіться також Не лише "Коли ти вийдеш заміж": 12 топових українських комедій, які можна подивитись на Netflix

"Проста історія"

Рік виходу: 1999

Жанр: пригодницький, дорожній, драма

Рейтинг IMDb: 8,0

Повнометражний фільм легендарного Девіда Лінча розповідає про Елвіна Стрейта – старого чоловіка, який після Другої світової війни мешкає з донькою. Раптом він дізнається, що в його брата, який живе за сотні миль, стався інсульт. Елвін вирішує забути про їхню ворожнечу та вирушає в далеку дорогу на старій газонокосарці.

Це тепла, добра та мрійлива історія про подорож, думки про минуле, пошуки спокути. Цей тихий і заспокійливий фільм точно подарує розслаблення на весь вечір.

"Проста історія": дивіться трейлер онлайн

"Безтурботна"

Рік виходу: 2008

Жанр: комедія, драма

Рейтинг IMDb: 7,0

У центрі сюжету – 30-річна самотня вчителька Поппі, яка винаймає квартиру разом з подругою. Попри фінансові складнощі дівчина живе собі на втіху та заряджає оптимізмом всіх навколо. Спершу здається, що Поппі поводиться немов підліток, але згодом і їй доведеться стикнутися з дорослими стресовими ситуаціями.

Цей фільм стане сліпучим променем сонця серед темряви. Ніщо не може затьмарити ентузіазм до життя головної героїні, що не може не надихати. Це доводить, яка Поппі сильна людина. Особливим є й фінал – це одна з найщасливіших кінцівок у фільмах.

"Безтурботна": дивіться трейлер онлайн

"Мрії робота"

Рік виходу: 2023

Жанр: трагікомедія

Рейтинг IMDb: 7,6

Самотній пес, який живе на Манхеттені, якось вирішує зібрати робота. Активованому роботу цікаво розуміти людські емоції, спостерігати за світом. Вони з собакою стають близькими друзями та вирушають назустріч фантастичним пригодам.

Прекрасна історія про дружбу та зв'язок, де немає жодного слова. Цей фільм має шанс увійти до списку найкращих анімаційних стрічок 2020-х. Завдяки прекрасній анімації, щастя й бажання до життя у цьому фільмі, важко дивитися його без усмішки.

"Мрії робота": дивіться трейлер онлайн