Ці фільми треба обов'язково подивитись весною

Не так давно весна постукала у наші двері, як уже пройшла половина березня. Можливо, комусь ще бракує тепла для гарного настрою, тому рекомендуємо добірку фільмів, яка це виправить.

24 Канал підготував тематичну весняну добірку фільмів, яку точно не варто ігнорувати.

Може зацікавити Став популярним у всьому світі: який фільм про війну отримав премію Оскар

"Ми купили зоопарк", 2011

Рейтинг IMDb: 7,0

Головний герой Бенджамін намагається продовжувати жити далі після смерті дружини. Тепер він у статусі батька-одинака. Чоловік вирішує придбати занедбаний зоопарк, щоб дати нове життя собі та дітям.

У процесі він не лише рятує зоопарк від закриття, а й допомагає іншим повірити у себе.

"Ми купили зоопарк": дивіться онлайн трейлер фільму

"До сходу сонця", 1995

Рейтинг IMDb: 8,1

Американський турист Джессі знайомиться із француженкою Селін у потязі до Відня. Аж раптом між ними спалахує романтична іскра й вони вирішують провести разом ніч у місті.

Ця випадкова зустріч двох незнайомців стане такою, яку вони не зможуть забути до кінця життя.

"До сходу сонця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шоколад", 2000

Рейтинг IMDb: 7,2

Віенн Роше разом із донькою приїздить у невеличке французьке місто. Там вона відкриває шоколадну крамницю, яка швидко стає популярною серед місцевих мешканців. Її шоколадні витвори стають справжнім символом свободи та сміливості.

"Шоколад": дивіться онлайн трейлер фільму

"Листи до Джульєтти", 2010

Рейтинг IMDb: 6,5

Молода американка Софі їде до Верони, де відвідує стіну Джульєтти – місце, де закохані залишають свої листи. Раптом вона знаходить старий лист від жінки, яка понад 50 років тому закохалась, але не змогла бути разом із коханим.

Софі вирішує відповісти на лист, після чого вирушає у подорож через всю Італію разом із донькою авторки листа. У пошуках дівчина навіть знаходить своє кохання.

"Листи до Джульєтти": дивіться онлайн трейлер фільму

Який романтичний фільм зараз популярний на Netflix?

Фільм "Покинь, якщо кохаєш", знятий за романом Колін Гувер, увійшов до топ-10 рейтингу Tudum by Netflix і посів п'яту сходинку серед українських глядачів.

Сюжет розгортається навколо Лілі Блум. Її дитинство не було щасливим через насильство в сім'ї. Це травмувало дівчину, і вона переїжджає до Бостона, вирішивши почати життя з чистого аркуша. Лілі відкриває власний магазин квітів і намагається налагодити своє життя.