3 сильні фільми, які потрібно подивитися, коли втратили сенс життя

У багатьох людей буває стан, коли починаєш втрачати сенс життя. Жорстокі події навколо часто заганяють у страшну та глибоку депресивну яму, з якої складно вибратися. Здається, що все вже ніколи не буде так, як раніше.

Редакція Кіно 24 рекомендує добірку фільмів, які варто подивитися, якщо втратили сенс життя. Головні герої змусять вас знову повірити у краще, віднайти надію та рухатися вперед.

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"Завжди кажи "Так"" (2008)

У фільмі розповідається про чоловіка, на ім'я Карл. Він любить проводити час вдома, аби якомога менше спілкуватися з людьми. Життя головного героя занадто сіре та буденне, однак його раптом змінює звичайний семінар. Там він дізнався, що потрібно просто на все казати "так", якщо хочеш щось змінити. Так, Карл отримує нову посаду на роботі, знаходить улюблене хобі та навіть закохується в красиву дівчину.

"Завжди кажи "Так"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все завжди й водночас" (2022)

Евелін Вонг відкрила свою пральню в Америці, однак бізнес не приносить їй достатньо грошей. Ба більше, у жінки починаються труднощі з податковою, у стосунках з дочкою-лесбіянкою, з батьком, до того ж стається розлучення з чоловіком. Все одразу звалилося на голову Евелін, але раптом вона відкриває у собі надздібності.

"Все завжди й водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Диво" (2017)

За сюжетом, глядачі знайомляться з хлопчиком Августом або Оггі, як його називають. Він здається звичайною дитиною, хоча це не зовсім так. Річ у тім, що все своє життя головний герой вчився вдома та не ходив до школи, крім того, хлопчик має важке генетичне захворювання. В Оггі майже відчутнє обличчя.

"Диво": дивіться онлайн трейлер фільму

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