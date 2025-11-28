Що подивитися в останні дні осені: 3 атмосферних фільми

До зими залишились лічені дні. Вже зовсім скоро розпочнеться період різдвяно-новорічних свят, люди потроху прикрашають ялинки та свої будинки. Однак надворі ще панує осіння атмосфера.

У матеріалі 24 Каналу читайте, які фільми подивитись в останні дні осені. Попереду вихідні, тож зберігайте добірку для затишних вечорів.

Які фільми подивитись в останні дні осені?

"Будинок біля озера" (2006)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Режисером цієї мелодрами став Алехандро Агресті, а головні ролі зіграли Сандра Буллок та Кіану Рівз.

Кейт Форестер покидає будинок біля озера і переїжджає до Чикаго. Жінка залишила лист для того, хто буде мешкати в будинку після неї. Його знаходить архітектор Алекс Вайлер. Вони з Кейт починають листуватися. Згодом головні герої розуміють, що живуть у різних роках: 2004 і 2006.

"Будинок біля озера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ножі наголо" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

У фільмі розповідається про детектива Бенуа Бланка, який взявся за розслідування вбивства відомого романіста Гарлана Тромбі. Останнього знайшли мертвим на території власного будинку після святкування дня народження.

Детектива на екрані втілив Деніел Крейг, а зрежисував стрічку Раян Джонсон.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Посмішка Мони Лізи" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Події фільму розгортаються у 1950-х роках. У центрі сюжету – Кетрін Вотсон, яка закінчила навчання в університеті Берклі. Їй пропонують стати викладачкою історії мистецтва у престижному жіночому коледжі Веллслі.

Кетрін хоче стати натхненням для студенток, однак зіштовхується з консервативними традиціями. Головна героїня прагне зруйнувати уявлення про роль жінки у суспільстві. Вона розмовляє зі студентками про свободу вибору, самореалізацію і право жінки не лише на шлюб та материнство.

Колегам та батькам не подобаються прогресивні ідеї Вотсон, але завдяки їм життя багатьох дівчат змінюється.

"Посмішка Мони Лізи": дивіться онлайн трейлер фільму