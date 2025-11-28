В материале 24 Канала читайте, какие фильмы посмотреть в последние дни осени. Впереди выходные, поэтому сохраняйте подборку для уютных вечеров.

Какие фильмы посмотреть в последние дни осени?

"Дом у озера" (2006)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Режиссером этой мелодрамы стал Алехандро Агрести, а главные роли сыграли Сандра Буллок и Киану Ривз.

Кейт Форестер покидает дом у озера и переезжает в Чикаго. Женщина оставила письмо для того, кто будет жить в доме после нее. Его находит архитектор Алекс Вайлер. Они с Кейт начинают переписываться. Со временем главные герои понимают, что живут в разных годах: 2004 и 2006.

"Достать ножи" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

В фильме рассказывается о детективе Бенуа Бланка, который взялся за расследование убийства известного романиста Гарлана Тромби. Последнего нашли мертвым на территории собственного дома после празднования дня рождения.

Детектива на экране воплотил Дэниел Крейг, а срежиссировал ленту Райан Джонсон.

"Улыбка Моны Лизы" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

События фильма разворачиваются в 1950-х годах. В центре сюжета – Кэтрин Уотсон, которая закончила обучение в университете Беркли. Ей предлагают стать преподавательницей истории искусства в престижном женском колледже Уэллсли.

Кэтрин хочет стать вдохновением для студенток, однако сталкивается с консервативными традициями. Главная героиня стремится разрушить представление о роли женщины в обществе. Она разговаривает со студентками о свободе выбора, самореализации и праве женщины не только на брак и материнство.

Коллегам и родителям не нравятся прогрессивные идеи Уотсон, но благодаря им жизнь многих девушек меняется.

