Від бойовиків до сімейних пригод: 5 найочікуваніших фільмів серпня, які не можна пропустити

Останній місяць літа обіцяє бути спекотним не лише через погоду, а й завдяки гучним кінопрем'єрам. Вже цього серпня на глядачів чекають напружені трилери, довгоочікувані сімейні пригоди та моторошні горори, які змусять затамувати подих.

24 Канал зібрав найцікавіші фільми серпня, які неодмінно зроблять ваші вечори яскравішими.

"Заколот"

Прем'єра: 27 серпня

Вже зовсім скоро на екрани вийде запеклий екшн-трилер, у якому головну роль виконує майстер бойовиків Джейсон Стейтем. За сюжетом його героя підставляють і звинувачують у жорстокому вбивстві мільярдера, який був його близьким другом і роботодавцем. Тепер він змушений переховуватися від поліції, аби самотужки викрити масштабну міжнародну змову та знайти справжніх замовників.

"Заколот": дивіться трейлер фільму онлайн

"Сузір'я великого пса"

Прем'єра: 27 серпня

Наприкінці серпня цього року на глядачів чекає прем'єра постапокаліптичної драми від студії 20th Century Studios. Вона знята за мотивами бестселера Пітера Геллера. Сюжет фільму розгортається навколо самотнього пілота, який разом зі своїм вірним собакою виживає на закинутому аеродромі після того, як смертоносний вірус знищив більшість людства. Почувши випадковий радіосигнал, герой наважується на ризиковану й небезпечну подорож, аби знайти інших вцілілих.

"Сузір'я великого пса": дивіться трейлер фільму онлайн

"Астрал: За межами потойбіччя"

Прем'єра: 20 серпня

Це нова частина культової горор-франшизи від студії Sony Pictures. Фільм знову розповідає моторошну історію про занурення у потойбічний світ "Астралу", де мешкають найстрашніші демони та привиди. На глядачів чекає чергова порція напруженої атмосфери і темних сімейних таємниць.

"Астрал: За межами потойбіччя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Щенячий патруль: Динофільм"

Прем'єра: 6 серпня

Яскраве продовження популярної анімаційної франшизи від студії Paramount Pictures, створене спеціально для сімейного перегляду. Цього разу безстрашні цуценята вирушають у небезпечну експедицію на таємничий острів, де й досі живуть справжні динозаври. Творці фільму підготували для дітлахів та батьків ще більше кумедних моментів і захопливу рятувальну операцію, за якою буде цікаво спостерігати усім.

"Щенячий патруль: Динофільм": дивіться трейлер фільму онлайн

"Койот проти Акме"

Прем'єра: 28 серпня

Вайлі Койоту остаточно увірвався терпець, і він вирішує відсудити гроші у компанії Акме, чиї неякісні товари роками псували йому життя. Для цього він покидає пустелю та знаходить Кевіна – не надто успішного адвоката з вуличного банера. Разом з його кмітливою племінницею Пейдж вони збирають докази й постійно потрапляють у кумедні халепи, прямуючи до вирішального засідання суду проти зухвалого юриста Акме.

"Койот проти Акме": дивіться трейлер фільму онлайн

Днями наша редакція готувала добірку літніх фільмів, завдяки яким ця пора року стане вашою улюбленою.