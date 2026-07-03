Популярні фільми 90-х років, які повернуть у безтурботні часи

Період 90-х років для світового кінематографа став справжнім бумом, адже у той час уже активно виходили фільми з новим рівнем спецефектів і графіки. Деякі стрічки навіть увійшли до безсмертної класики.

Якщо ви шанувальник фільмів того періоду, то 24 Канал підготував унікальну добірку, яка подарує приємні спогади. А якщо ж більше полюбляєте серіали, то можна звернути на список тих, що мають статус найкращих.

Культові фільми, які вийшли у 90-х роках

"Назад у майбутнє 3", 1990

Рейтинг IMDb: 7,5

Заключна частина трилогії зосереджується на місці, яке показали наприкінці другого фільму. Марті Макфлай дізнається, що Док Браун випадково потрапив у 1885 рік на Дикий Захід. Він вирушає у минуле, щоб врятувати свого друга від місцевого бандита, якого називають "Скаженим псом".

"Назад у майбутнє 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мовчання ягнят", 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

Кларіс Старлінг – молода курсантка ФБР, яка розслідує серію вбивств маніяка "Буффало Білла". Щоб зрозуміти хід думок убивці і врятувати наступних потенційних жертв, дівчина звертається за допомогою до ув'язненого геніального психіатра-канібала Ганнібала Лектера. Сам ж ув'язнений використовує ситуацію на власну користь і втікає з в'язниці.

"Мовчання ягнят": дивіться онлайн трейлер фільму

"Парк Юрського періоду", 1993

Рейтинг IMDb: 8,2

Мільйонер Джон Геммонд створив на тропічному острові Ісла Нублар таємний парк розваг із клонованими динозаврами. Тестова екскурсія перетворюється на суцільний хаос, адже один із працівників намагається викрасти ембріони на замовлення конкурентів. Система безпеки вимикається, а хижаки вириваються на волю. Тепер кожен із відвідувачів має одне завдання – вижити.

"Парк Юрського періоду": дивіться онлайн трейлер фільму

Також до цього списку входять такі фільми:

"Воно" (1990);

"Список Шиндлера" (1993);

"Втеча з Шоушенка" (1994);

"Люди в чорному" (1997);

"Великий тато" (1999);

"Бійцівський клуб" (1999).

Нещодавно Бред Пітт та Едварт Нортон, які були зірками фільму "Бійцівський клуб", разом з'явились на матчі США – Туреччина. Таке возз'єднання наробило чимало галасу у мережі.