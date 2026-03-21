Попри успіх: які фільми забороняли в різних країнах світу

Є фільми, які виявилися доволі успішними в Україні, але їхній показ забороняли в інших країнах світу. Відповідні рішення ухвалювали через різні причини: пропаганда гомосексуальності, неприйнятна поведінка тощо.

У матеріалі 24 Каналу читайте, які фільми, де й чому забороняли.

Які фільми забороняли в різних країнах?

"Барбі" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

"Барбі" – один із найуспішніших фільмів 2023 року. Головні ролі у ньому зіграли неперевершені Марго Роббі та Раян Гослінг. Однак не у всіх країнах стрічку сприйняли позитивно.

У Кувейті заборонили показ "Барбі" у кінотеатрах. Голова кувейтської ради з класифікації фільмів заявив, що зазвичай рада просить вирізати сцени зі стрічок, які вважаються такими, що зневажають культуру країни, але "коли вони пропагують поведінку, яку держава вважає неприйнятною, їх повністю забороняють".

У В'єтнамі комедію заборонили через сцену з картою, де зображено спірну територію в Південнокитайському морі; в Алжирі – через те, що фільм "пропагує гомосексуальність та інші західні відхилення" та "не відповідає релігійним та культурним переконанням" країни; у Лівані – через "пропаганду гомосексуальності".

"Код да Вінчі" (2006)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Фільм "Код да Вінчі" від режисера Рона Говарда, знятий за однойменним романом американського письменника Дена Брауна. 7 з 28 штатів Індії заборонили показ стрічки, адже вона нібито ображає християн.

Ми ухвалили це рішення, оскільки вихід фільму міг призвести до демонстрацій та заворушень. Організації меншин зазначили, що сюжет фільму атакує саму суть Святого Євангелія, знищуючи божественність Ісуса Христа,

– цитує Los Angeles Times спеціального головного секретаря штату Андхра-Прадеш.

Як пише "Детектор медіа" трилер також заборонили в Єгипті, адже уряд не хотів дратувати коптів – нащадків перших єгипетських християн. Голови єгипетських християнських церков стверджували, що фільм "заснований на брехні й спотворенні історії, це насмішка над християнською релігією і її духовними цінностями".

"П'ятдесят відтінків сірого" (2015)

Рейтинг IMDb: 4.2/10

"П'ятдесят відтінків сірого" – еротичний фільм, знятий за мотивами однойменного роману англійської письменниці Еріки Джеймс. Головні ролі на екрані втілили Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан.

Показ еротичного фільму "П'ятдесят відтінків сірого" заборонили в Індії, попри те, що продюсери відредагували стрічку, щоб зменшити кількість інтимних сцен, передає The Guardian.

Також стрічку режисерки Сем Тейлор-Джонсон заборонили Малайзія, Кенія та Індонезія.