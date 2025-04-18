Кіно 24 розповість про психологічні фільми, які пропонують унікальний погляд на людську психіку. Ці стрічки можуть допомогти зрозуміти себе, надихнути на зміни та замінити сеанс у психолога.

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"Ігри розуму"

Події відбуваються у 1947 році в Принстоні, куди прибуває перспективний молодий математик. Згодом він стає викладачем і знайомиться з майбутньою дружиною. Та його життя раптово перевертає доручення від агента ЦРУ.

Фільм також розповідає про боротьбу математика з шизофренією та її вплив на його життя. Стрічка показує, як важлива підтримка, любов і розуміння.

"Ігри розуму": дивіться трейлер онлайн

"Розумник Вілл Гантінґ"

Професор Массачусетського інституту залишає на дошці завдання для студентів і згодом знаходить там правильну відповідь. Він вигадує складнішу задачу і застає за розв'язанням молодого прибиральника Вілла. Професор пропонує хлопцю угоду: він владнає його життєві проблеми, а той натомість почне вчитися й ходити до психолога.

Зворушлива драма розглядає теми травм та силу стосунків, які можуть зцілювати. І підкреслює, як важливо приймати себе, щоб реалізуватися та розвиватися.

"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер онлайн

"Збірка промінців надії"

У центрі сюжету – Пет, якого покидає дружина, а лікарі діагностують йому біполярний розлад. Після 8 місяців у психіатричній клініці він прагне повернути старе життя, але тепер це неможливо. Пету варто починати все спочатку: і тут на його шляху з'являється Тіффані.

У цій романтичній драмі двоє людей зі своїми труднощами намагаються побудувати стосунки та водночас зростати як особистості. Він підкреслює важливість емоційної стійкості й силу людського зв'язку.

"Збірка промінців надії": дивіться трейлер онлайн

"Людина дощу"

Егоїстичний Чарлі раптово дізнається, що залишається майже без спадку батька-мільйонера. Виявляється, що все дісталося старшому братові, про якого Чарлі навіть не знав. Чоловік відправляється до закладу, де живе Реймонд, в якого аутизм, щоб забрати в нього кошти. Але їхня зустріч змінює життя егоїста.

Емоційний фільм показує, як важливо співпереживати та проявляти розуміння, щоб вибудовувати з кимось міцний зв'язок. Також це погляд на людей з аутизмом і їхні унікальні сильні сторони.

"Людина дощу": дивіться трейлер онлайн

"Вічне сяйво чистого розуму"

Джоел та Клементина наважуються на нову технологію, яка назавжди стирає спогади. Так пара втрачає всі щасливі спогади разом. Джоел раптом розуміє, що все-таки найбільше боїться залишитися без колишньої коханої.

Цей фільм підійде для тих, хто переживає труднощі в стосунках. У ньому роздумують, чи справді стирання спогадів може загоїти емоційні ради, та як важливо прощати й рухатися вперед.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер онлайн