Усе це викликає величезний інтерес серед кіноманів, які чекають на результати. А поки ми в очікуванні, пригадуємо фільми, які здобули найбільшу кількість Оскарів в історії кінематографа.

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"Титанік"

"Титанік" (1997) – один із найлегендарніших фільмів в історії кіно, який отримав 11 Оскарів, серед яких найпрестижніші номінації, такі як "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Джеймс Камерон), "Найкраща музика" та багато інших. Цей фільм став справжнім культурним феноменом, завоювавши серця мільйонів глядачів по всьому світу.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

В основу стрічки покладена реальна трагедія – загибель знаменитого лайнера "Титанік", який 1912 року зіткнувся з айсбергом і затонув у північній Атлантиці. Камерон зумів не лише відтворити цю катастрофу з неймовірною деталізацією, а й створити драматичну історію, яка зворушує глядачів.

Головні ролі у фільмі виконали Кейт Вінслет, яка зіграла Роуз – молоду жінку з багатої родини, та Леонардо Ді Капріо, який став Джеком – бідним художником, що потрапляє на борт "Титаніка". Герої фільму, представники різних соціальних верств, закохуються один в одного під час трагічної подорожі через північну Атлантику в 1912 році, і ця любовна історія, яка розгортається на тлі реальної катастрофи, залишила глибокий слід в серцях багатьох глядачів.

"Володар перснів: Повернення короля"

"Володар перснів: Повернення короля" (2003) – один із найбільших кінематографічних досягнень, який отримав 11 Оскарів, включаючи найпрестижніші номінації, такі як "Найкращий фільм", "Найкраща режисура" (Пітер Джексон) та "Найкращий адаптований сценарій". Цей фільм завершив епічну трилогію, яка стала феноменом у світі кіно, і залишив незабутній слід у серцях мільйонів глядачів.

"Володар перснів: Повернення короля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Володар перснів: Повернення короля" був випущений 16 грудня 2003 року та став найуспішнішим фільмом усіх часів в касовому прокаті, заробивши понад мільярди доларів у всьому світі. Фільм нині займає 18-те місце у списку найвидатніших фільмів усіх часів та залишається одним із найбільш культових творів у кінематографії. Під час свого виходу він також став найуспішнішим фільмом 2003 року.

Пітер Джексон, режисер трилогії, зумів неймовірно точно і велично передати на екрані фінальну частину шедеврального літературного циклу Дж. Р. Р. Толкіна.

"Бен-Гур"

"Бен-Гур" (1959) – американський епічний фільм режисера Вільяма Вайлера, знятий за романом американського письменника Льюїса Воллеса. Прем'єра фільму відбулася в Нью-Йорку 18 листопада 1959 року, і з того часу стрічка стала справжньою кінематографічною класикою.

"Бен-Гур": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бен-Гур" здобув 11 премій Оскар, що є одним із найбільших досягнень в історії кінематографії. Серед цих нагород – "Найкращий фільм", "Найкраща режисура" (Вільям Вайлер), "Найкраща акторська гра" (Чарлтон Гестон у ролі Бен-Гура) та багато інших.

Цей фільм часто визнається найкращим історичним фільмом завдяки своєму епічному масштабу, вишуканій постановці та складним моральним питанням, які він підіймає.